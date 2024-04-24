Jennifer Lopez: Εμφανίζεται τρομοκρατημένη στο trailer της ταινίας «Atlas»

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix, το επίσημο τρέιλερ για την νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας «Atlas» με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ.

Υποδύεται μία αναλύτρια δεδομένων η οποία συμμετέχει σε μια αποστολή έχοντας βαθιά δυσπιστία απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συμπρωταγωνιστούν οι Σιμού Λιού, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Γκρεγκ Τζέιμς Κόχαν, Λάνα Παρίλα και Μαρκ Στρονγκ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η Atlas Shepherd (Λόπεζ), μια ευφυής αλλά μισάνθρωπη αναλύτρια δεδομένων με βαθιά δυσπιστία απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, συμμετέχει σε μια αποστολή σύλληψης ενός απείθαρχου ρομπότ με το οποίο συνδέεται μυστηριωδώς από το παρελθόν. Όταν όμως το σχέδιο ανατρέπεται, η μόνη της ελπίδα να σώσει την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη είναι να την εμπιστευτεί».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μπραντ Πέιτον, σε σενάριο των Λίο Σαρντάριαν και Άρον Έλι Κολέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

