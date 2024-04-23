Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros., ένα νέο τρέιλερ της ταινίας τρόμου «The Watchers», η οποία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της 23χρονης κόρης του διάσημου δημιουργού Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Ισάνα.

Ξεκινώντας την καριέρα της δουλεύοντας σε έργα του, όπως το «Old» και η σειρά «Servant» του Apple TV+, το «The Watchers» την έκανε να σκεφτεί την κινηματογραφική μεταφορά περισσότερων βιβλίων.

«Τώρα, εκ των υστέρων, η διαδικασία της διασκευής είναι κάτι που αγαπώ» δήλωσε η σκηνοθέτις σε εκδήλωση σύμφωνα με το IndieWire. «Το να έχεις τη βάση μιας ιστορίας που είναι ήδη συγκεκριμένη...και μετά να μπορείς να την πάρεις και να την αναπτύξεις και να παίξεις μαζί της, είναι υπέροχο. Οπότε θα ήμουν ανοιχτή στο να κάνω κι άλλο ένα τέτοιο έργο. Οπωσδήποτε. Ή να κάνω ένα πρωτότυπο. Ας δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Το «The Watchers» βασίζεται στη ομότιτλη νουβέλα του A.M. Shine που κυκλοφόρησε το 2021 σε σενάριο της ίδιας.

Επικεντρώνεται «στη Mina, μια 28χρονη καλλιτέχνιδα η οποία εγκλωβίζεται σε ένα δάσος στη δυτική Ιρλανδία». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «όταν η νεαρή γυναίκα βρίσκει καταφύγιο, παγιδεύεται εν αγνοία της δίπλα σε τρεις αγνώστους που παρακολουθούνται και καταδιώκονται από κάποια μυστηριώδη πλάσματα κάθε βράδυ».

Πρωταγωνιστεί η Ντακότα Φάνινγκ με τους Τζορτζίνα Κάμπελ, Όλιβερ Φίννεγκαν και Άντονι Μόρις. Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν είναι στην παραγωγή μαζί με τους Άσγουιν Ρατζάν και Νίμιτ Μάνκαντ.

Η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Ιουνίου, ενώ η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Σιάμαλαν «Trap» ορίστηκε για τις 9 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

