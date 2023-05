«The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes»: Έφτασε η ώρα του trailer

Μετά το ντεμπούτο στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, η Lionsgate κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το νέο trailer και την αφίσα της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», που θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 17 Νοεμβρίου 2023.

What do you hunger for? The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes - only in theaters November 17. #TheHungerGames pic.twitter.com/hwepWG9R4O