«Transformers: Rise of the Beasts»: Δείτε το νέο trailer της ταινίας

Η Paramount έδωσε στην δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «Transformers: Rise of the Beasts», σε σκηνοθεσία του Στίβεν Κέιπλ Τζούνιορ. Λίγο νωρίτερα, έγινε η παρουσίαση της ταινίας με νέα πλάνα στη μεγάλη οθόνη του CinemaCon με τον σκηνοθέτη και τους πρωταγωνιστές Άντονι Ράμος και Ντομινίκ Φίσμπακ να είναι παρόντες στην εκδήλωση.

«Δούλευα σε έναν κινηματογράφο στο Battery Park της Νέας Υόρκης. Ονειρευόμουν να παίξω σε ταινίες όπως αυτή», είπε η Φίσμπακ στην αίθουσα του Caesars Palace.

To «Rise of the Beasts» είναι βασισμένο σε ιστορία του Τζόμπι Χάρολντ και υπόσχεται «να ταξιδέψει το κοινό σε μια νέα περιπέτεια στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, με τους Autobots και με μια εντελώς νέα φατρία Transformers, τους Maximals οι οποίοι θα τους ακολουθήσουν για να αντιμετωπίσουν τον Unicron σε μια επική μάχη.

O Άντονι Ράμος δήλωσε μεγάλος θαυμαστής των Transformers από μικρός. «Περίμενα κάθε Σαββατοκύριακο να βγει το καινούργιο επεισόδιο. Το να είμαι μέρος του σύμπαντος των Transformers δεν υπήρχε ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»,είπε.

Στη νέα ταινία συμμετέχει ένα δυνατό καστ ηθοποιών μεταξύ αυτών οι Πίτερ Κάλεν, Λόρεν Βέλεζ, Μισέλ Γιο και Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 9 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

