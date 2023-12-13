Λίγο πριν από την πρεμιέρα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Warner Bros το τελευταίο τρέιλερ της κινηματογραφικής μεταφοράς του αγαπημένου μιούζικαλ «The Color Purple».

Η ιστορία ακολουθεί τις ζωές και τον αγώνα των μαύρων γυναικών που ζουν στον Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 1900 με επίκεντρο μία μοναδική σχέση αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο και βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα της Άλις Γουόκερ του 1982.

Σημειώνεται ότι τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, το 1985, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), μετέφερε την ιστορία στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστριες τις Γούπι Γκόλντμπεργκ και Όπρα Γουίνφρεϊ κερδίζοντας 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ το 2005 ανέβηκε ως μιούζικαλ στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ.

Πριν από λίγες ώρες η ταινία σε σκηνοθεσία Blitz Bazawule απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία «Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας» για τη Φαντάζια Μπαρίνο και «Β' Γυναικείου Ρόλου» για την Ντανιέλ Μπρουκς.

Μαζί τους το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ταράτζι Π. Χένσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόρεϊ Χόκινς, H.E.R., Χάλι Μπέιλι και Ανζενού Ελις.

Σύμφωνα με το Deadline το «The Color Purple» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.