Την επανακυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες της αριστουργηματικής ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) "Interstellar" ανακοίνωσαν η Paramount και η Warner, με αφορμή τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία της.

Πρωταγωνιστούν οι Μάθιου ΜακΚόναχεϊ (Matthew McConaughey), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain), Μπιλ Ίρβιν (Bill Irwin), Έλεν Μπέρστιν (Ellen Burstyn) και Μάικλ Κέιν (Michael Caine), μεταξύ άλλων.

Το σενάριο ακολουθεί την ιστορία μίας ομάδας αστροναυτών, οι οποίοι ταξιδεύουν μέσα από μία σκουληκότρυπα, σε μία προσπάθεια να βρουν ένα νέο σπίτι για την ανθρωπότητα.

Καθώς η Γη πεθαίνει από έντονη ξηρασία, τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας είναι η μετοίκησή της στον πλανήτη ενός μακρινού γαλαξία.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία ξεπέρασε τα 730 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office όταν έκανε το ντεμπούτο της το φθινόπωρο του 2014.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Νόλαν με τον αδελφό του Τζόναθαν σε παραγωγή της συζύγου του Έμα Τόμας.

Πηγή: skai.gr

