Ο πρωταγωνιστής του Dune: Part Two, Κρίστοφερ Γουόκεν, μίλησε πρόσφατα για το πώς παραλίγο να γίνει μέρος ενός άλλου εμβληματικού διαστημικού franchise καθώς έκανε οντισιόν για τον ρόλο του Han Solo του Πολέμου των Άστρων το 1976. H πιθανότητα δηλαδή να βλέπαμε ένα... άλλο Star Wars συζητήθηκε πριν μισό αιώνα.

Μιλώντας στο Variety στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας για το σίκουελ του Dune, ο Γουόκεν ρωτήθηκε για την οντισιόν του για το Star Wars μπροστά στον δημιουργό Τζορτζ Λούκας πριν από σχεδόν 50 χρόνια. «Νομίζω ότι ήταν για τον Han Solo», θυμήθηκε ο Γουόκεν σχετικά με την οντισιόν του. «Ναι, έκανα οντισιόν για αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, η σύντροφός μου στην οντισιόν… ήταν η Τζόντι Φόστερ [ως πριγκίπισσα Leia]. Νομίζω ότι κάναμε ένα δοκιμαστικό».

Ο Γουόκεν συνέχισε σχολιάζοντας το πώς ήταν ένας από τους πολλούς ηθοποιούς που συμμετείχαν σε οντισιόν για την ταινία. «Έκανα οντισιόν για το Star Wars, αλλά το ίδιο έκαναν και περίπου 500 άλλοι ηθοποιοί. Πολλοί άνθρωποι το έκαναν αυτό». Παρόλο που δεν κατέληξε να εμφανιστεί «σε έναν γαλαξία πολύ μακρινό», ο Γουόκερ είχε μια εξαιρετική καριέρα που περιλαμβάνει ένα Όσκαρ για το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο και πιο πρόσφατα τον ρόλο του αυτοκράτορα στο Dune.

Η Τζόντι Φόστερ απέρριψε το Star Wars

Η επίσης Οσκαρική ηθοποιός που μετείχε με τον Γουόκεν, η Τζόντι Φόστερ, δήλωσε πρόσφατα ότι εξετάστηκε για το καστ της πρώτης ταινίας Star Wars. Η Φόστερ επιβεβαίωσε ότι είχε περάσει από οντισιόν για την Πριγκίπισσα Λέια, λέγοντας: «Ναι [έκανα οντισιόν]. Έκανα μια ταινία της Disney και απλά δεν ήθελα να αποχωρήσω από την ταινία της Disney επειδή είχα ήδη συμβόλαιο. Οπότε δεν το έκανα. Και [η Κάρι Φίσερ] έκανε καταπληκτική δουλειά. Δεν ξέρω πόσο καλή θα ήμουν».

Η Φόστερ πιθανότατα έκανε λόγο για την ταινία του 1976 Freaky Friday ως την ταινία της Disney που είχε συμβόλαιο να κάνει, και επέλεξε να μην κυνηγήσει περαιτέρω τον ρόλο της πριγκίπισσας Λέια. Στα 14 της τότε, η Φόστερ θα ήταν μια πολύ νεότερη Λέια από την Κάρι Φίσερ, η οποία ήταν 19 ετών την εποχή των γυρισμάτων του A New Hope.

Πηγή: skai.gr

