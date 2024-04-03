«Tangles»: Ταινία animation εξερευνά τον αντίκτυπο του Αλτσχάιμερ

Η Monarch Media, η ηθοποιός και παραγωγός Τζούλια Λούις – Ντρέιφους, η Point Grey Pictures, η Lylas Pictures και η Giant Ant Films συνεργάζονται για να μεταφέρουν το εικονογραφημένο μυθιστόρημα της Σάρα Λέαβιτ «Tangles: A Story About Alzheimer, My Mother and Me» στη μεγάλη οθόνη ως μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, σύμφωνα με το Deadline.

Στο μυθιστόρημα όταν η νόσος του Αλτσχάιμερ αρχίζει να αφαιρεί τη ζωηρή προσωπικότητα της μητέρας της, μια νεαρή γυναίκα αναγκάζεται να επιστρέψει στην οικογένειά της στη συντηρητική μικρή πόλη από την οποία έφυγε για να τη φροντίσει. Γρήγορα συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αποδεχτεί τη σκληρή και στρεβλή πραγματικότητα της ασθένειας και την ατελή ομορφιά της οικογένειάς της για να γίνει η κόρη που χρειάζεται.

Η Λέαβιτ διασκευάσε το μυθιστόρημά της για τον κινηματογράφο μαζί με τον Τρεβ Ρένι και τη Λέα Νέλσον, η οποία σκηνοθετεί την ταινία.

EXCLUSIVE: Monarch Media, Julia Louis-Dreyfus, Point Grey Pictures, Lylas Pictures and Giant Ant Films are teaming to bring Sarah Leavitt’s graphic novel Tangles: A Story About Alzheimer’s, My Mother and Me, to the big screen https://t.co/DU3llPk0iK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 2, 2024

Παραγωγοί της ταινίας μέσω της Monarch Media είναι οι Βίκι Πατέλ, Στιβ Μπάρνετ και Άλαν Πάουελ, οι Άλεξ ΜακΆτι, Τζέιμς Γουίβερ και Μαντλίν Μπλερ μέσω της Point Grey Pictures των Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ και οι Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, Τζεν Ρέι και Σόφι Χο μέσω της Lylas Pictures.

Οι Πατέλ, Ρόγκεν και Μίλερ Ρόγκεν δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στη στήριξη των ασθενών με Αλτσχάιμερ. Ο αείμνηστος πατέρας της Πατέλ διαγνώστηκε με την ασθένεια το 2003, εμπνέοντάς την να χρηματοδοτήσει την έρευνα της επιστήμης του εγκεφάλου. Τιμήθηκε με το βραβείο Jerome H. Stone Philanthropy της Ένωσης Αλτσχάιμερ στις ΗΠΑ μια από τις υψηλότερες διακρίσεις του οργανισμού.

Η Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος έχασε τη γιαγιά, τον παππού και τη μητέρα της από την ασθένεια. Όταν η μητέρα της διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ στην ηλικία των 55, η Μίλερ Ρόγκεν ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό, Σεθ Ρόγκεν τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hilarity for Charity, που φροντίζει οικογένειες που επηρεάζονται από τη νόσο.

Μαζί με τη Τζούλια Λούις – Ντρέιφους στο καστ της ταινίας συμμετέχουν οι Άμπι Τζέικομπσον, Μπράιαν Κράνστον, Σαμίρα Γουάιλι, Σεθ Ρόγκεν, Σάρα Σίλβερμαν κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

