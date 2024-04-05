Ο Κρις Πάιν «μπλέκεται σε μια συνωμοσία» στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τίτλο «Poolman» και με πρωταγωνιστές πολλούς αστέρες.

«Ήταν η πιο χαρούμενη και δημιουργική περίοδος που είχα ποτέ σε γυρίσματα», ανέφερε ο Κρις Πάιν.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, υποδύεται τον Darren Barrenman «έναν κάτοικο του Λος Άντζελες που περνάει τις μέρες του φροντίζοντας την πισίνα της πολυκατοικίας Tahitian Tiki και παλεύοντας να κάνει τη γενέτειρά του ένα καλύτερο μέρος για να ζει κάποιος. Όταν μια μυστηριώδης γυναίκα του αναθέτει να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από μια σκοτεινή επαγγελματική συμφωνία, ο Darren επιστρατεύει τη βοήθεια των φίλων του για να αντιμετωπίσει έναν διεφθαρμένο πολιτικό και έναν άπληστο κτηματομεσίτη. Η έρευνα αποκαλύπτει μια κρυφή αλήθεια για την αγαπημένη του πόλη και τον εαυτό του».

«Ελπίζουμε να φύγετε από την αίθουσα με ένα χαμόγελο νιώθοντας λίγο πιο ανάλαφροι. Μια ευκαιρία να ξεφύγετε από την καθημερινότητα με μια ιστορία που θα σας αποζημιώσει» υπογράμμισε ο Πάιν.

Ο σταρ περιγράφει το ρόλο του ως «έναν ονειροπόλο, του οποίου η αναζήτηση της αγάπης και της σχέσης δεν υποκύπτει στον εκφοβισμό ενός κυνικού κόσμου».

«Μου αρέσει αυτό το είδος της αισιοδοξίας και νομίζω ότι θα αρέσει και στο κοινό», συμπληρώνει.

Πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Ανέτ Μπένινγκ, Ντάνι Ντε Βίτο, Αριάνα ΝτεΜπόουζ και Ρέι Γουάιζ, μεταξύ άλλων.

«Και μόνο η συνεργασία με έναν από αυτούς θα ήταν ευτύχημα. Το γεγονός ότι όλοι είπαν «ναι» ήταν απίστευτο. Είμαι για πάντα ευγνώμων που έδωσαν το χρόνο και το ταλέντο τους στην ταινία», ανέφερε.

Το «Poolman» που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, αναμένεται στους κινηματογράφους στις 10 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

