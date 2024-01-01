Poor Things: Μια ματιά στα «behind the scenes» της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου

To «Poor Things», η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με την οποία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έρχεται στις αίθουσες την Πρωτοχρονιά – τι καλύτερο δώρο από αυτό- ενώ για όσους πρόλαβαν, έγιναν ήδη κάποιες περιορισμένες προβολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πρωταγωνιστεί η Emma Stone ως Bella Baxter, μια νεαρή γυναίκα που γνωρίζει τον κόσμο για πρώτη φορά, όταν την επαναφέρει στη ζωή ο ανορθόδοξος επιστήμονας, Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Μαζί με τον δικηγόρο Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), ξεκινά ένα ταξίδι που θα τη βοηθήσει να ανακαλύψει ποια είναι στα αλήθεια.

Καθώς η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική ήδη από τις 8 Δεκεμβρίου και οι συνεντεύξεις και οι αναλύσεις «πέφτουν βροχή», δύσκολα κανείς να μην έχει «φάει» κάνα δυο spoiler! Ωστόσο, αξίζει να διαβάσετε για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ταινία πριν – ή και αφού – τη δείτε, spoiler free! Ακολουθούν τα behind the scenes που βρήκαμε πιο ενδιαφέροντα…

Η ταινία βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Alasdair Gray, που εκδόθηκε το 1992. Ο Λάνθιμος αφού το διάβασε, προσέγγισε τον συγγραφέα προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματα για να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Αυτό έγινε το 2009! Ο Gray υποδέχθηκε τον Λάνθιμο στην Γλασκόβη και του έδειξε όλα τα μέρη που είχε συμπεριλάβει στο μυθιστόρημα. Δυστυχώς, μια τέτοια παραγωγή πήρε χρόνια για να την γυρίσει και ο συγγραφέας πέθανε το 2019.

Σύμφωνα με τον Λάνθιμο, «ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Δυστυχώς, πέθανε λίγα χρόνια πριν γυρίσουμε την ταινία, αλλά ήταν πολύ ιδιαίτερος και ενεργητικός. Ήταν 80 κάτι χρόνων όταν γνωριστήκαμε και μόλις πήγα εκεί, είχε δει τον Κυνόδοντα και είπε: ''Έβαλα τον φίλο μου να παίξει το DVD γιατί δεν ξέρω πως να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι είσαι ένας πολύ ταλαντούχος νέος''».

