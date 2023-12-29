Η Pixar, το κορυφαίο στούντιο κινούμενων σχεδίων ελπίζει να επιστρέψει στις επιτυχίες με την ταινία «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2», η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2024 και με το «Toy Story 5», το οποίο είναι στα σκαριά.

Ωστόσο, σε μία νέα συνέντευξη στο «The Late Brake Show» με αφορμή το Porsche Rennsport Reunion Event ο παραγωγός κινουμένων σχεδίων Τζέι Ουόρντ αποκάλυψε στον δημοσιογράφο Τζόνι Σμιθ ότι το στούντιο εργάζεται πάνω σε μια νέα ταινία του διάσημου franchise «Cars», αλλά το κοινό θα αργήσει να τη δει.

«Υπάρχουν κι άλλα σχέδια σχετικά με το "Cars" που ετοιμάζονται, δεν μπορώ να πω ακόμα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημιουργικός διευθυντής του franchise. «Το "Cars" έχει μια πορεία που θα συνεχίσει να υπάρχει. Εργάζομαι σε μερικά πραγματικά διασκεδαστικά projects αυτή τη στιγμή, που θα δείτε σε μερικά χρόνια. Μας παίρνει λίγο χρόνο για να τα φτιάξουμε», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η πρώτη ταινία «Cars» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούνιο του 2006 και με προϋπολογισμό 120.000.000 δολάρια κατάφερε να φέρει στα ταμεία παγκοσμίως πάνω από 461 εκατομμύρια δολάρια. Ακολούθησε το «Cars 2» το 2011 και έξι χρόνια μετά το «Cars 3».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

