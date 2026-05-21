Ο Κουέντιν Ταραντίνο φέρεται να προειδοποίησε τον Μπραντ Πιτ ότι «θα είναι νεκρός σε αυτή τη δουλειά» κατά τη διάρκεια μιας έντονης επίπληξης στα γυρίσματα της ταινίας «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) το 2019.

Ο συμπρωταγωνιστής του Πιτ, Μπρους Ντερν, δήλωσε στο People, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του γυρίσματος μιας σκηνής, όταν ο χαρακτήρας του Πιτ, ο Κλιφ Μπουθ, πηγαίνει να δει πώς είναι ο χαρακτήρας του Ντερν, ο Τζορτζ Σπαν, ο οποίος είναι τυφλός.

«Όταν ο Μπραντ Πιτ με ξυπνάει στο "Κάποτε στο… Χόλιγουντ", είμαι στο κρεβάτι, σηκώνομαι, είμαι λίγο ζαλισμένος από τον ύπνο και τέτοια, και απλά λέω: "Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος για το τι συμβαίνει"», θυμήθηκε ο 89χρονος ηθοποιός. Επειδή αυτοσχεδίασε αυτή την ατάκα, ο Πιτ «σταμάτησε την κάμερα» (είπε cut) - κάτι που, σύμφωνα με τον Ντερν, εξόργισε τον Ταραντίνο.

«Το βλέμμα στο πρόσωπο του Κουέντιν -θέλω να πω, ήταν απίστευτα σοβαρός- και είπε: "Μπραντ, τι έκανες μόλις τώρα;"», θυμήθηκε ο Ντερν.

Ο διάσημος σκηνοθέτης, 63 ετών, φέρεται να είπε στον Πιτ: «Ποτέ ξανά στη ζωή σου μη σταματήσεις κάμερα, αλλιώς θα είσαι νεκρός σε αυτή τη δουλειά. Αυτός είναι ο δικός μου τομέας. Μην διακόπτεις τη ροή της ερμηνείας». Όταν γύρισαν ξανά τη σκηνή, το μόνο που είπε ο Πιτ στον Ταραντίνο ήταν: «Λοιπόν, αυτό που είπε δεν ήταν στο σενάριο», σύμφωνα με τον Ντερν.

Για τη σκηνή που μπήκε στο τελικό μοντάζ, ο Ντερν αυτοσχεδίασε μια διαφορετική ατάκα: «Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά με άγγιξες σήμερα. Ήρθες να με επισκεφτείς, τώρα πρέπει να γυρίσω να κοιμηθώ».

Ο ηθοποιός του «Υπέροχου Γκάτσμπυ» (The Great Gatsby) εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης ότι χρησιμοποίησε αυτοσχεδιασμό επειδή ο Πιτ και ο συμπρωταγωνιστής του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, του είχαν ήδη πει: «Θα είσαι στην ταινία μας ό,τι κι αν γίνει». «Το έκαναν αυτό, και αυτό με συγκίνησε», πρόσθεσε ο Ντερν.

Μια πηγή δήλωσε στο Page Six: «Ο Κουέντιν είναι ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες του Μπραντ. Έχουν εξαιρετική χημεία και σεβασμό ο ένας για τον άλλον».

Το Page Six έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Πιτ και του Ταραντίνο για κάποιο σχόλιο.

Στο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», ο Πιτ υποδύεται τον κασκαντέρ του ηθοποιού του Χόλιγουντ Ρικ Ντάλτον (Ντι Κάπριο), και ο ρόλος αυτός του χάρισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2020.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο ηθοποιός της ταινίας «F1» επαίνεσε τον Ταραντίνο επειδή είναι «πρωτότυπος» και «μοναδικός στο είδος του». «Η κινηματογραφική βιομηχανία θα ήταν ένα πολύ πιο στεγνό μέρος χωρίς εσένα και λατρεύω το ήθος που έδωσες στον Κλιφ Μπουθ», είχε δηλώσει ενθουσιασμένος ο Πιτ εκείνη την εποχή.

Οι δυο τους συνεργάζονται ξανά στο «The Adventures of Cliff Booth», το σίκουελ του «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», με τον Πιτ να επαναλαμβάνει τον ρόλο του από την πρώτη ταινία, σε σενάριο γραμμένο από τον Ταραντίνο.

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ σκηνοθετεί το σίκουελ, το οποίο κυκλοφορεί τον Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

