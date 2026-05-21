Ματ Ντέιμον: Σε συζητήσεις για τη νέα ταινία των Daniels μετά την «Οδύσσεια»

Μετά την κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», η οποία αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, η Universal Pictures και ο Ματ Ντέιμον φαίνεται πως βρήκαν το επόμενο μεγάλο τους πρότζεκτ.

Αν και η συμφωνία δεν έχει κλείσει ακόμα, σύμφωνα με το Deadline, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη παραγωγή που υπογράφει το σκηνοθετικό δίδυμο του «Everything Everywhere All At Once», Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ.

Σημειώνεται ότι για τον ίδιο ρόλο ο Ράιαν Γκόσλινγκ βρισκόταν σε συζητήσεις την περασμένη άνοιξη, αλλά αποχώρησε λόγω προηγούμενων δεσμεύσεων.

Ο Ντέιμον έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 2025, έχοντας ολοκληρώσει γυρίσματα τόσο για την ταινία δράσης του Netflix «The Rip», όσο και για το επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν. Μετά από ένα εξαντλητικό εξάμηνο στο σετ της «Οδύσσειας», πηγές από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι ο ηθοποιός δεν βιαζόταν να επιλέξει το επόμενο βήμα του καθώς σχεδίαζε να ξεκουραστεί και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του. Τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο, η ανάγνωση νέων σεναρίων και συγκεκριμένα η πρόταση των Daniels, ήταν αυτή που του κέντρισε το ενδιαφέρον.

Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού στο Λος Άντζελες, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του σταρ στην προώθηση της «Οδύσσειας». Οι λεπτομέρειες γύρω από το πρότζεκτ παραμένουν μυστικές. Οι Κουάν, Σάινερτ και Τζόναθαν Γουάνγκ θα αναλάβουν την παραγωγή μέσω της συμφωνίας που έχει η εταιρεία τους Playgrounds, με τη Universal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.