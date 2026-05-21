Τζένα Ορτέγκα: Θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Lily May B»

Η Τζένα Ορτέγκα θα είναι η πρωταγωνίστρια της έβδομης ταινίας του Λεός Καράξ με τίτλο «Lily May B», τα γυρίσματα της οποίας πρόκειται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2027.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι και ένα αγόρι που ο καθένας τους κουβαλούσε ένα ασήκωτο μυστικό. Συναντήθηκαν σε μια στιγμή που έμοιαζε με το «τέλος του κόσμου» και μαζί ξεκίνησαν να ταξιδεύουν πάνω σε μια μοτοσικλέτα διασχίζοντας έρημες πόλεις, άδειους αυτοκινητόδρομους και την άγρια φύση. Στο ταξίδι τους βρέθηκαν μπροστά σε πολλούς κινδύνους, όμως συνέχισαν να προχωρούν. Ψάχνοντας να βρουν ποιοι είναι ή ψάχνοντας, ίσως, ένα μέρος για να ριζώσουν;».

«Μια φορά κι έναν καιρό, αυτό ήταν που μας κατέστρεψε κι αυτό που μας κράτησε στη ζωή», δήλωσε ο σκηνοθέτης σε ένα αινιγματικό σχόλιο για το πρότζεκτ. Την παραγωγή της ταινίας θα αναλάβει ο Hugo Sélignac, μέσω της εταιρείας Chi-Fou-Mi Productions της Mediawan.

«Ο Λεός Καράξ είναι ένας από τους λόγους που ερωτεύτηκα το σινεμά», ανέφερε ο Sélignac και πρόσθεσε: «Το "Lily May B" συνεχίζει το μοναδικό του όραμα με την ελευθερία, το ακατέργαστο συναίσθημα και την οπτική δύναμη που τον χαρακτηρίζουν. Το να βλέπεις σήμερα αυτό το σύμπαν να συναντά το τεράστιο ταλέντο της Τζένα Ορτέγκα, μοιάζει απλά φυσικό. Τον Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε όλο το εξαιρετικό καστ». Σύμφωνα με το Deadlne, η Chi-Fou-Mi συμμετέχει φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών με την ταινία «Another Day» της Ζαν Ερί.

