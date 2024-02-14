Ντοκιμαντέρ του Αντουάν Φουκουά για τον Νέλσον Μαντέλα

Nτοκιμαντέρ μεγάλου μήκους θα επικεντρωθεί σε ηχητικές συνεντεύξεις του πρώην πρόεδρου της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.

Το ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Troublemaker: The Story Behind The Mandela Tapes» θα σκηνοθετήσει ο Αντουάν Φουκουά, δημιουργός των ταινιών δράσης King Arthur, Olympus Has Fallen και της κινηματογραφικής σειράς The Equalizer.

«Για δεκαετίες ο Μαντέλα και οι σύντροφοί του βίωσαν τις πιο απάνθρωπες συνθήκες που μπορεί κανείς να φανταστεί» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Ωστόσο, βγήκαν από τη φυλακή με αγάπη και συγχώρεση στις καρδιές τους, και αντί να εκδικηθούν, προσπάθησαν να ενώσουν τη χώρα. Η συμπόνια και η εσωτερική του δύναμη επέτρεψαν στον Μαντέλα να φέρει ουσιαστική αλλαγή» υπογράμμισε.

Antoine Fuqua to Direct Feature Documentary About Nelson Mandela (EXCLUSIVE) https://t.co/DXrJqldnhP — Variety (@Variety) February 11, 2024

Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι το ντοκιμαντέρ θα διερευνήσει πώς ο Μαντέλα πέρασε τις δοκιμασίες του με την ανθρωπιά του ακέραια και θα αποκαλύψει τον σκληρό και οξυδερκή πολιτικό πίσω από την εμβληματική προσωπικότητά του.

Ο Μακ Μαχαράτζ μέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC) που αντιστάθηκε στο απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και βρισκόταν στη φυλακή του νησιού Ρόμπεν μαζί με τον αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μαντέλα, θα είναι εκτελεστικός παραγωγός.

Ο Μαχαράτζ έκανε τις απογνηματοφωνήσεις και έβγαλε λαθραία την αυτοβιογραφία του Μαντέλα, Long Walk To Freedom, από τη φυλακή και υπηρέτησε στην κυβέρνησή του ως υπουργός Μεταφορών.

Ο Φουκουά έχει κινηματογραφήσει συνεντεύξεις με αρκετούς από τους πρώην ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεργάτες του Μαντέλα και «κεντρικά πρόσωπα» της Νότιας Αφρικής.

Η ταινία θα προβάλει τον Μαντέλα, που ήταν φυλακισμένος για 27 χρόνια, ως «σκληρό επαναστατικό και σύνθετο άνθρωπο» και «τη σχεδόν υπερφυσική του ικανότητα για συμφιλίωση και συγχώρεση».

Οι Νοτιοαφρικανοί Γκόρντον Μετζ και Μάρκους Ντέιβις της Hipster Media, και Ματ Γκραφ και Ντάνι Φέντον για την Zig Zag Productions είναι επίσης μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

