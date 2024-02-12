Επιτέλους, ο Deadpool, ο αντισυμβατικός μασκοφόρος ήρωας επιστρέφει, και αυτή τη φορά εισβάλει στο σύμπαν της Marvel χάρη στην εξαγορά της Fox από την Disney. Το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου Deadpool προβλήθηκε στον τελικό του Super Bowl.

Στον Deadpool & Wolverine όπως είναι ο επίσημος τίτλος της ταινίας, πρωταγωνιστούν ο Ράιαν Ρέινολντς ως ο ομώνυμος ήρωας και ο Χιου Τζάκμαν ως Wolverine, με τον Τζάκμαν να μην εμφανίζεται σχεδόν καθόλου πάντως.

Ο Deadpool αυτοαποκαλείται ως ο «Ο Μεσσίας της Marvel» (Marvel Jesus), σαρκάζοντας το στούντιο του οποίου το κινηματογραφικό σύμπαν (MCU)... δεν είναι και στα καλύτερα του.

Το Deadpool & Wolverine θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 26 Ιουλίου του 2024, ενώ παραμένει Rated-R.

