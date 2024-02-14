«American Dreamer»: Δείτε το trailer με Shirley Maclaine και Peter Dinklage

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Vertical το τρέιλερ για την ταινία «American Dreamer», με πρωταγωνιστές τη Σίρλεϊ Μακ Λέιν και τον Πίτερ Ντίνκλατζ.

Η ταινία υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πολ Ντέκτορ βασίζεται σε αληθινή ιστορία από την εκπομπή «The American Life» του δημόσιου ραδιοφώνου του Σικάγο.

Ακολουθεί «τον Phil Loder (Ντίνκλατζ), έναν διαζευγμένο χαμηλόμισθο καθηγητή οικονομικών που έχει το μεγάλο όνειρο να αποκτήσει ένα σπίτι. Όταν του παρουσιάζεται μια απίστευτη ευκαιρία, ο Phil κλείνει συμφωνία με την Astrid Finnelli (Μακ Λέιν), μια μοναχική χήρα που πουλάει το αρχοντικό της για πενταροδεκάρες. Όμως γρήγορα ανακαλύπτει ότι η συμφωνία είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή».

Μαζί τους πρωταγωνιστούν οι Κίμ Κουίν, Ντάνι Πούντι, Μισέλ Μάιλετ, Ντάνι Γκλόβερ και Ματ Ντίλον, σε σενάριο του Θίοντορ Μέλφι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

