«The First Omen»: Κυκλοφόρησε το trailer του θρυλικού prequel

Κυκλοφόρησε από την 20th Century το επίσημο τρέιλερ του θρυλικού prequel «The Omen (Η Προφητεία), που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις αρχές Απριλίου.

Το «The First Omen» σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία της Αρκάσα Στίβενσον, σε σενάριο που υπογράφει η ίδια με τους Τιμ Σμιθ και Κιθ Τόμας, σύμφωνα με το Dark Horizons.

Πρωταγωνιστεί η Νελ Τάιγκερ Φρι, στον ρόλο «μιας νεαρής Αμερικανίδας η οποία στέλνεται στη Ρώμη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην εκκλησία, αλλά συναντά το απόλυτο σκοτάδι που την κάνει να αμφισβητεί την πίστη της και αποκαλύπτει μια τρομακτική συνωμοσία που θα προκαλέσει τη γέννηση του κακού».

Το καστ συμπληρώνουν οι Ταουφίκ Μπαρχόμ, Σόνια Μπράγκα, Ραλφ Άινεσον και Μπιλ Νάι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

