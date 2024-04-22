Λογαριασμός
«Furiosa»: Για μια σκηνή δράσης της ταινίας χρειάστηκαν 78 ημέρες γυρισμάτων!

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Anya Taylor-Joy 

Η ταινία «Furiosa»

Το επερχόμενο prequel της κινηματογραφικής σειράς Mad Max «Furiosa» περιλαμβάνει μια σκηνή δράσης 15 λεπτών που χρειάστηκαν 78 ημέρες για να γυριστεί, όπως αποκαλύφθηκε.

Μιλώντας στο Total Film Magazine, η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Άνια Τέιλορ Τζόι, και ο συνεργάτης στην παραγωγή του σκηνοθέτη της ταινίας, Τζορτζ Μίλερ, Νταγκ Μίτσελ αναφέρθηκαν στη σκηνή, η οποία, όπως τόνισε η ηθοποιός είναι «πολύ σημαντική για την καλύτερη κατανόηση» του χαρακτήρα της «Furiosa».

Ο Μίτσελ αποκάλυψε ότι η ταινία περιλαμβάνει «μια σεκάνς διάρκειας 15 λεπτών που χρειάστηκαν 78 ημέρες για να γυριστεί». Καθημερινά στο πλατό βρίσκονταν περίπου 200 κασκαντέρ, διευκρίνισε, όμως δεν αποκάλυψε άλλες λεπτομέρειες για τη σκηνή, η οποία χαρακτηρίζεται ως «αποφασιστικής σημασίας στιγμιότυπο.

«Ο Τζορτζ και εγώ κάναμε αυτές τις μεγάλες συζητήσεις σχετικά με το γιατί αυτή η συγκεκριμένη σκηνή ήταν τόσο μεγάλη. Είναι επειδή βλέπετε μια συσσώρευση δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια μιας μάχης και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβετε πόσο πολυμήχανη είναι η Furiosa, αλλά και τη σκληρότητά της. Είναι η μεγαλύτερη σεκάνς που έχουμε γυρίσει ποτέ» είπε η Άνια Τέιλορ Τζόι.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία ως μια νεότερη εκδοχή της Furiosa, του ομότιτλου χαρακτήρα, ο οποίος είχε προηγουμένως απεικονιστεί στο «Mad Max: Fury Road» από τη Σαρλίζ Θέρον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

