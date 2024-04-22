Ο Αυστραλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Στέφαν Έλιοτ, αποκάλυψε ότι 30 χρόνια μετά ετοιμάζεται η συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ κοστουμιών ταινίας «Adventures of Priscilla, Queen of the Desert» με τους πρωταγωνιστές Τέρενς Σταμπ, Γκάι Πιρς και Χιούγκο Γουίβινγκ να επιστρέφουν.

Μιλώντας στον Guardian Australia επιβεβαίωσε ότι το νέο σενάριο, το οποίο έγραψε ο ίδιος είναι έτοιμο, ενώ θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής.

Priscilla, Queen of the Desert sequel in works with original cast, director confirms https://t.co/7YcHOiHUHF — Guardian culture (@guardianculture) April 20, 2024

Σημειώνεται ότι η αρχική ταινία του 1994 ακολουθεί τρεις drag queens και το ταξίδι τους από το Σίδνεϊ για μία ντίσκο της αυστραλέζικης έρημου με ένα ετοιμόρροπο λεωφορείο ονόματι «Priscilla».

«Ο κόσμος φώναζε να το κάνω εδώ και 30 χρόνια. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι όλοι μεγαλώνουμε. Χάνουμε ανθρώπους» δήλωσε ο Έλιοτ. «Κάποιος με ρώτησε: "Είναι η κατάλληλη στιγμή για να γυρίσουμε αυτή την ταινία;". Και εγώ είπα: "Είναι η τέλεια στιγμή"».

Όπως είχε αναφέρει στο Dealine, χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να γράψει το σενάριο και ο θάνατος του πατέρα και της μητέρας του, το 2020 και το 2023 αντίστοιχα, τον παρότρυνε να το ολοκληρώσει.

«Θα ξεκινήσουμε τη νέα ταινία στην Αυστραλία, αλλά μα τον Θεό, θα κάνουμε ένα φοβερό ταξίδι. Θυμηθείτε ότι ο Tick είχε ένα παιδί, τώρα αυτό έχει μεγαλώσει και έχει τη δική του οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά.

«Το αρχικό καστ είναι στο παιχνίδι, έχω ένα σενάριο που αρέσει σε όλους και επεξεργαζόμαστε συμφωνίες...θα γίνει» συμπλήρωσε με ενθουσιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

