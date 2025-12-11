Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) παρουσίασε το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού κινηματογράφου και της σύγχρονης οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Στο νέο πλαίσιο, οι δράσεις διανομής και προώθησης αποσπώνται από το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας και πλέον αποκτούν ξεχωριστό, αυτόνομο κανονισμό, στο πλαίσιο των Επιλεκτικών Προγραμμάτων ΕΚΚΟΜΕΔ.

Άξονες και Κατηγορίες Χρηματοδότησης



Άξονας Α’: Ενίσχυση Εγχώριων Φεστιβάλ Κινηματογράφου: αποτελεί τον κύριο άξονα

στήριξης των φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας, τα οποία διακρίνονται σε 3 κατηγορίες βάσει

ποσοτικών κριτηρίων:

Κατηγορία Ι: Διεθνή, εμβληματικά φεστιβάλ, με αναγνωρισμένο κύρος και

τεκμηριωμένη διεθνή παρουσία,

Κατηγορία ΙΙ: Περιφερειακά και τοπικά φεστιβάλ, με εθνική απήχηση και σαφές

καλλιτεχνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα,

Κατηγορία ΙΙΙ: Τοπικά ή/και θεματικά φεστιβάλ, που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη

συμμετοχή και την αποκέντρωση της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Άξονας Β’: Δράσεις Επαγγελματικών Ενώσεων & Θεσμών: νέος άξονας που ενισχύει την

εξωστρέφεια και τη συνεργασία επαγγελματικών ενώσεων, σωματείων και θεσμικών φορέων

του οπτικοακουστικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει:

Κατηγορία Ι – Δράσεις Εξωστρέφειας Επαγγελματικών Φορέων και Ενώσεων

Κατηγορία ΙΙ – Greece A(V)broad: πρόγραμμα διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας

ελληνικών φεστιβάλ και δράσεων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου

Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και

Ενημέρωσης.

Άξονας Γ’: Ανάδειξη της Ελληνικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, ο οποίος

περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: AV Fusion (Δράσεις Οπτικοακουστικής Σύζευξης): νέα κατηγορία που

στηρίζει φεστιβάλ και δράσεις στην τομή κινηματογράφου, ψηφιακών τεχνών, μουσικής,

performance, εικαστικών, αρχειακών μορφών και immersive τεχνολογιών.

Κατηγορία ΙΙ: Το ΕΚΚΟΜΕΔ στην Ελλάδα και στον Κόσμο: για τις συμμετοχές σε

διεθνείς αγορές, φεστιβάλ και διασυνδέσεις με διεθνείς οργανισμούς.

Καινοτομίες του Προγράμματος Εξωστρέφειας 2026

Το φετινό πρόγραμμα εισάγει μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που αναβαθμίζουν το χρηματοδοτικό σύστημα των ελληνικών οπτικοακουστικών τεχνών:



1. Νέα προγράμματα:

Δράσεις Εξωστρέφειας Επαγγελματικών Φορέων και Ενώσεων

AV Fusion: Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά χρηματοδοτική κατηγορία για υβριδικές

οπτικοακουστικές τέχνες, εναρμονισμένη με τις διεθνείς τάσεις.

Greece A(V)broad: Νέο πρόγραμμα εξωτερικής πολιτιστικής δράσης, σε συνεργασία με

τη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, για την προβολή ελληνικών

φεστιβάλ και δημιουργών σε πόλεις του εξωτερικού.

2. Νέες κατηγορίες χρηματοδοτικής στήριξης:

Future is Here – Πράσινες και τεχνολογικές δαπάνες (βιώσιμη κινηματογραφία, XR/VR,

ψηφιακές εφαρμογές).

Access for All: ολοκληρωμένες δαπάνες προσβασιμότητας για κοινό και δημιουργούς.

Νέο πλαίσιο ασφάλειας και risk management.

Ρήτρα Αναπτυξιακής Μετάβασης για τους Άξονες Α’ και Γ’, που επιτρέπει σε φεστιβάλ

και εκδηλώσεις να εξελίσσονται κατηγορικά βάσει τεκμηριωμένης στρατηγικής για το

2026.

Ρήτρα Συνεργασίας και Σύμπραξης του Άξονα Β’, που επιβραβεύει κοινές προτάσεις

επαγγελματικών φορέων και ενώσεων με προσαύξηση 50% του αιτούμενου ποσού.

3. Νέες γρήγορες και πιο απλές διαδικασίες

Νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων e-services.ekkomed.gr

Μία ενιαία περίοδος υποβολής για όλα τα φεστιβάλ του Άξονα Α’ (2 Φεβρουαρίου με 6

Μαρτίου).

Σύνδεση με τις πρακτικές βιώσιμης κινηματογραφίας και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία

Κινηματογράφου 2027.

Αλγοριθμική αξιολόγηση των προτάσεων: για δίκαιη κατανομή των πόρων και

σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων

Ύπαρξη εκπροσώπου Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. σε κάθε δράση για υποστήριξη των φορέων ως

προς τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ επενδύει σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό οπτικοακουστικό

οικοσύστημα, ενισχύοντας:

την ποιοτική ανάπτυξη φεστιβάλ,

τη δικτύωση επαγγελματιών,

την παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές,

τη διάχυση της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

Το νέο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας αποτελεί μια συνεκτική μεταρρύθμιση, που στηρίζει την

επόμενη πενταετία του ελληνικού κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

