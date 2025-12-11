«The Drama»: Δείτε το trailer της ταινίας με Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Α24, το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «Τhe Drama» σε σενάριο και σκηνοθεσία Κρίστοφερ Μπόργκλι. Πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Ζεντάγια ως ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που έχει αρραβωνιαστεί και η σχέση τους δοκιμάζεται, όταν μια απροσδόκητη εξέλιξη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους, όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το τρέιλερ ξεκινά με την κάπως αμήχανη Emma Harwood (Ζεντάγια) και τον Charlie Thompson (Πάτινσον) να φωτογραφίζονται ενόψει του γάμου τους. Η φωτογράφος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει «κάποια νευρικότητα» και τους ζητά να ποζάρουν ο ένας δίπλα στον άλλον μπροστά σε ένα γκρι φόντο, ζητώντας τους να χαμογελάσουν όπως θα έκαναν στην καθημερινότητά τους.

Καθώς η φωτογράφος ζητά από τον καθένα ξεχωριστά να αναφέρει τα αγαπημένα στοιχεία του άλλου, ακολουθεί ένα μοντάζ με εικόνες που προμηνύει το δράμα και τις ανατροπές που θα ακολουθήσουν. Στο πλευρό τους οι Μαμούδου Αθίε, Αλάνα Χάιμ και Χέιλι Γκέιτς, σύμφωνα με το Deadline. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει οι καταξιωμένοι Άρι Άστερ, Τάιλερ Καμπελόνε και Λαρς Κνούντσεν.

Στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας, η εταιρεία παραγωγής A24 μοιράστηκε μία ανάρτηση στο Instagram τη οποία συνόδευσε με μία «ανακοίνωση γάμου» στην εφημερίδα Boston Globe, αναφερόμενη στον επερχόμενο «γάμο της χρονιάς».

Το κείμενο αναφέρει ότι ο πατέρας της Emma, «παρασημοφορημένος στρατιωτικός βετεράνος», είναι περήφανος που ανακοινώνει τον αρραβώνα. Οι γονείς της ζουν στη Λουιζιάνα, ενώ η Emma σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Ο Charlie διαθέτει διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Ταφτς και είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ. Στο τέλος αποκαλύπτει την «ημερομηνία του γάμου» και την πρεμιέρα της ταινίας, η οποία έχει οριστεί για τις 3 Απριλίου 2026.

