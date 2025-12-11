Σάντανς 2026: Νάταλι Πόρτμαν, Σαλμάν Ρούσντι και Charli xcx ανοίγουν την αυλαία του Φεστιβάλ

Νέες ταινίες με πρωταγωνιστές τους Charli xcx, Νάταλι Πόρτμαν και Σαλμάν Ρούσντι θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, τον επόμενο μήνα. Η 42η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, πριν μεταφερθεί το 2027 στο γραφικό Μπόλντερ του Κολοράντο.

Η Βρετανίδα ποπ σταρ Charli xcx θα εμφανιστεί σε τρεις ταινίες με πρώτη το mockumentary «The Moment», στο οποίο υποδύεται μια εκδοχή του εαυτού της. Συμπρωταγωνιστούν οι Ρέιτσελ Σένοτ, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Κέιτ Μπέρλαντ και Κάιλι Τζένερ,

Θα μοιραστεί επίσης την οθόνη με την Πόρτμαν στη μαύρη κωμωδία-θρίλερ «The Gallerist» η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο της τέχνης και επικεντρώνεται σε μια γκαλερίστα η οποία επιχειρεί να πουλήσει έναν νεκρό άνδρα στην Art Basel του Μαϊάμι. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κάθι Γιαν, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζένα Ορτέγκα, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και Ζακ Γαλιφιανάκης.

Η τρίτη ταινία της τραγουδίστριας είναι το «I Want Your Sex», ένα ερωτικό θρίλερ του Γκρεγκ Αράκι, που αποτελεί την πρώτη του ταινία από το 2014. Πρωταγωνιστεί ο Κούπερ Χόφμαν, ο οποίος ξεκινά να συνεργάζεται με μία διάσημη καλλιτέχνιδα, την οποία υποδύεται η Ολίβια Γουάιλντ και σύντομα βρίσκεται σε «έναν κόσμο σεξ, εμμονής, εξουσίας, προδοσίας και δολοφονίας» σύμφωνα με τη σύνοψη.

Η Γουάιλντ θα παρουσιάσει επίσης τη νέα της σκηνοθετική δουλειά με τίτλο «The Invite», η οποία ακολουθεί δύο ζευγάρια που αποκαλύπτουν μυστικά σε ένα δείπνο. Πρωταγωνιστεί μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Έντουαρντ Νόρτον και Πενέλοπε Κρουζ. Το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει μια ισχυρή ενότητα ντοκιμαντέρ, με επίκεντρο το «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη 'Αλεξ Γκίμπνι.

«Η ευκαιρία να γυρίσω αυτή την ταινία για την ανάρρωσή του - με την ευρύτερη έννοια του όρου - έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Μου δίνει ελπίδα», δήλωσε ο σκηνοθέτης για το ντοκυμαντέρ το οποίο περιλαμβάνει υλικό που έρχεται για πρώτη φορά στο φως από το φακό της συζύγου του Ρούσντι κατά την ανάρρωσή του από την επίθεση του 2022.

Θα υπάρχουν επίσης ταινίες για τους Μαριάν Φέιθφουλ, Κόρτνεϊ Λαβ, Μπίλυ Τζιν Κινγκ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ και Νέλσον Μαντέλα. Η Ολίβια Κόλμαν επιστρέφει στο Σάντανς με το αντισυμβατικό ρομάντζο «Wicker», ενώ ο Ίθαν Χοκ και ο Ράσελ Κρόου με το δράμα «The Weight».

Ο Κρις Πάιν ενώνει τις δυνάμεις του με την Τζένι Σλέιτ στην ταινία «Carousel» η οποία θα διαγωνιστεί μαζί με τίτλους όπως το «Run Amok» όπου μια μαθήτρια ανεβάζει ένα μιούζικαλ βασισμένο σε ένα μακελειό που συνέβη στο σχολείο της, και το «Josephine» με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ που εστιάζει σε μια νεαρή γυναίκα που γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος.

Το Φεστιβάλ θα τιμήσει επίσης τον ιδρυτή του, τον θρυλικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ανάμεσα σε μια σειρά από εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί μία ειδική προβολή της ταινίας «Downhill Racer» του 1969.

Πηγή: skai.gr

