Το έπος της «Οδύσσειας» παίρνει σάρκα και οστά καθώς τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν είναι σε εξέλιξη στην Πύλο.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή που θα αφηγηθεί μια μεγάλη και σπουδαία ιστορία του ομηρικού έπους, ενώ παράλληλα φέρνει και πολλά οφέλη στην ίδια την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), ο οποίος βρίσκεται στα γυρίσματα και μας δίνει μια εικόνα για το πώς προχωρούν.

Μιλώντας χτες, Τετάρτη, στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χριστόπουλος ανέφερε αρχικά πως «έχουμε έρθει στα γυρίσματα για να δούμε πώς πάνε, εάν υπάρχουν θέματα και είναι όλα μια χαρά. Στην Πύλο γίνονται τα γυρίσματα, όλα βαίνουν καλώς, λίγο ο καιρός, ο αέρας τους ταλαιπώρησε λιγάκι (χτες) αλλά προχώρησαν κανονικά τα γυρίσματα».

«Όσο μπορέσαμε να δούμε γιατί τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ αυστηρά σε τέτοιες παραγωγές», σημείωσε ενώ εξήγησε πως: «Δεν υπάρχει πρόσβαση στα γυρίσματα αυτά καθ' αυτά. Ενδεχομένως εάν είσαι τυχερός, μπορείς λίγο από μακριά να δεις τι συμβαίνει. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας από αρκετά μακριά από τον τόπο των γυρισμάτων. Είναι πάρα πoλύς ο κόσμος που προσπαθεί να προσεγγίσει τον τόπο των γυρισμάτων», συνέχισε.

«Στο 100% η πληρότητα στην Πύλο»

Μάλιστα, επισήμανε και τα θετικά για την τοπική κοινότητα που φέρνει μια τέτοια παραγωγή.

«Εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλη η Πύλος εδώ είναι ανοιχτή λόγω των γυρισμάτων, ενώ αυτή την εποχή δεν είναι. Εστιατόρια, ξενοδοχεία δουλεύουν και η πληρότητα μου είπαν ότι είναι στο 100% λόγω της μεγάλης αυτής παραγωγής. Καταλαβαίνεται και το όφελος που φέρνει και στην τοπική κοινωνία».

Ερωτώμενος για το εάν έχει έρθει σε επαφή με τους συντελεστές της ταινίας, ο κ. Χριστόπουλος απαντά «βεβαίως ήρθαμε σε επαφή με τους συντελεστές, μιλήσαμε και με τον σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν και με μέλη του Καστ, τον Τομ Χόλαντ κατά κύριο λόγο που ήταν δικές του οι σκηνές (χτες), με τους παραγωγούς, με τη σύζυγο του Νόλαν, που είναι η παραγωγός του, τους executive producers. Είχαμε αρκετές συζητήσεις. Όταν έρχονται τέτοιες παραγωγές, τέτοιου μεγέθους και τέτοιου επιπέδου στη χώρα, δεν μπορεί να είσαι απλά ένας μηχανισμός που θα δώσεις χρήματα στην παραγωγή χωρίς να είσαι εκεί να μιλήσεις μαζί τους, να δείξεις ενδιαφέρον, να δουν ότι η χώρα, όπως και εμείς πιστεύουμε, έχει αλλάξει ένα επίπεδο και θέλουμε να είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί».

Για το εάν έχει κάνει αίτηση η παραγωγή προς τον ΕΚΚΟΜΕΔ, για χρηματοδότηση απαντά: «ναι έχουν κάνει και ήδη έχουν ξεκινήσει αξιολογήσεις. Το μεγάλο στοίχημα πλέον στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου είναι πια οι χρόνοι να τηρούνται. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις καθώς υπήρχαν και πάρα πολλές αιτήσεις, γιατί ένας δημόσιος οργανισμός είναι πάντα ένας δημόσιος οργανισμός».

Πόσα είναι τα κέρδη και η κρατική χρηματοδότηση

Για το πόσα χρήματα θα δοθούν για την παραγωγή από την πολιτεία, ο κ. Χριστόπουλος αναφέρει: «Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής σε όλες τις χώρες που θα γυριστεί, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι γύρω στα 250 εκατ. ευρώ διότι εξ όσων γνωρίζουμε η παραγωγή και ο σκηνοθέτης χρησιμοποιούν κάποιες νέες τεχνολογίες, που θα είναι καινοτόμες. Τα χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα είναι γύρω στα 15 -20 εκατ. ευρώ, οι επιλέξιμες δαπάνες που γίνονται στη χώρα και το ελληνικό κράτος κινητοδροτεί αυτή την παραγωγή με περίπου 6 εκατ. ευρώ εφόσον περάσει την αξιολόγηση».

Για το πόσα μέλη απαρτίζουν το καστ για τα γυρίσματα στην Ελλάδα, απαντά πως οι θέσεις εργασίες είναι περίπου 500. «Είναι μεγάλη παραγωγή», σχολιάζει.

Στη συνέχεια, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ επισήμανε πως εκτός από τον τουρισμό και τα έσοδα που φέρνουν αυτού του βεληνεκούς παραγωγές «έχει παρατηρηθεί πως επεμβαίνουν θετικά στο περιβάλλον που γυρίζουν, πολλά από αυτά που δημιουργούν μπορεί να μείνουν και σαν κατασκευή στο χώρο. Στη σπηλιά του Νέστωρα για παράδειγμα ή στις παραλίες που γίνονται τα γυρίσματα, έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις για να μπορούν να πάνε τα συνεργεία κτλ, οι οποίες μπορεί να είναι επωφελή και για την περιοχή».

«Περιμένουμε και άλλες μεγάλες παραγωγές»

Για το εάν περιμένουμε και άλλες αντίστοιχες παραγωγές στην Ελλάδα, ο κ. Χριστόπουλος αναφέρει: «η δικιά μου πληροφόρηση είναι πως 4-5 παραγωγές θα έρθουν φέτος στη χώρα, μεγάλου βεληνεκούς. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλο όσο του Κρίστοφερ Νόλαν αλλά είναι είχαμε και την παραγωγή του Ρομέν Γαυρά για το Sacrifice που επίσης έκανε αίτηση, το House of David που ξεκίνησε στο Prime της Amazon και είναι επίσης μια μεγάλη παραγωγή».

«Βλέπουμε πως έχουμε και μεγάλες και ποιοτικές παραγωγές και είναι πολύ θετικό και για το ίδιο το industry της χώρας» καταλήγει.

Υπενθυμίζεται πως η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους θα βγει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Universal.

