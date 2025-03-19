Του Βασίλη Κουφόπουλου

Μεγάλα μουσικά γεγονότα και συναυλίες με παγκόσμια εμβέλεια φιλοδοξεί να φιλοξενήσει η Ελλάδα από το 2026. Για να πετύχει τον στόχο αυτό το ΕΚΚΟΜΕΔ ετοιμάζει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την προσέλκυση σημαντικών καλλιτεχνών και μουσικών συγκροτημάτων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα στο MAD FORU ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα M 20225 Λεωνίδας Χριστόπουλος, το ΕΚΚΟΜΕΔ θα χρηματοδοτεί τα μεγάλα μουσικά γεγονότα που θα γίνονται στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας την ίδια τεχνική που επιτρέπει σήμερα τα γυρίσματα ξένων ταινιών και σειρών στην Ελλάδα και ελληνικών τηλεοπτικών παραγωγών και ντοκιμαντέρ.

Η χρηματοδότηση μέσω του cash rebate θα κυμαίνεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό στο 20%-25% του επιλεγμένου προϋπολογισμού των συναυλιών. Οι εταιρείες διοργάνωσης των μουσικών γεγονότων πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα και να χρησιμοποιούν προσωπικό από τη χώρα.

Όπως και στην περίπτωση του κινηματογράφου και της τηλεόρασης θα δίνεται μια αρχική έγκριση από το ΕΚΚΟΜΕΔ και στη συνέχεια θα ακολουθεί ο έλεγχος των παραστατικών που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των συναυλιών.

Οι πόροι για την επέκταση του ΕΚΚΟΜΕΔ στις συναυλίες και τα μεγάλα μουσικά γεγονότα, δεν ανακοινωθήκαν.

Πηγή: skai.gr

