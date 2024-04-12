«Kinds of Kindness»: Δείτε το νέο teaser για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη teaser για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness» που γυρίστηκε στην Νέα Ορλεάνη το φθινόπωρο του 2022.

Πρόκειται για μία τρίπτυχη ιστορία που ακολουθεί έναν άνδρα που προσπαθεί να πάρει πίσω τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η εξαφανισμένη γυναίκα του έχει επιστρέψει τελείως διαφορετική και μία αποφασισμένη γυναίκα που ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο με ειδικές ικανότητες για να γίνει πνευματικός ηγέτης.

Η όγδοη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού, σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου και μοντάζ του Γιώργου Μαυροψαρίδη, ενώνει ξανά την Εμα Στόουν με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Poor Things», Γουίλεμ Νταφόε και Μάργκαρετ Κουάλεϊ καθώς και με τον ηθοποιό Τζο Άλγουιν από την «Ευνοούμενη». Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Τζέσι Πλέμονς, Χονγκ Τσάου και Χάντερ Σάφερ.

Σύμφωνα με το IndieWire, η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών πριν από την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Ιουνίου.

Στους ελληνικούς κινηματογράφους η προβολή της θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου από την Feelgood.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

