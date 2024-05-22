Το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom της Ford Pro είναι έτοιμο να ενισχύσει την παραγωγικότητα των μικρών επιχειρήσεων

Το ολοκαίνουργιο E-Transit Custom της Ford Pro λανσάρεται τώρα στην Ευρώπη, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εξηλεκτρίσουν τα βαν τους στην κατηγορία ενός τόνου, τα οποία διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Το E-Transit Custom έρχεται στην αγορά σε μια καθοριστική χρονική στιγμή όσον αφορά την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων από μικρές επιχειρήσεις. Μία νέα έκθεση του Κέντρου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών, η οποία θα δει σύντομα τα φώτα της δημοσιότητας, διαπιστώνει ότι το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών βαν σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις στην κατηγορία υπερ-πενταπλασιάστηκε σε μεγάλες αγορές από το 2018 έως το 2023.

Το E-Transit Custom, που αναπτύχθηκε εξ αρχής με γνώμονα καινοτόμες λύσεις εμπνευσμένες από τους πελάτες, συνδυάζει ιδανικά τις προηγμένες τεχνολογίες αμιγούς ηλεκτροκίνησης με την ψηφιακή και φυσική πλατφόρμα λογισμικού και υπηρεσιών της Ford Pro προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος ιδιοκτησίας, να λειτουργούν πιο αποδοτικά και να απλοποιήσουν τη μετάβαση τους στα EV.

Υποστηρίζοντας το λανσάρισμα του νέου της EV, η Ford Pro εισάγει μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης για επιχειρήσεις - που περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός συνδεδεμένου επιτοίχιου φορτιστή, λογισμικό διαχείρισης καθώς και συντήρηση - η οποία θα είναι διαθέσιμη σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλέστερου σε πωλήσεις βαν μοντέλου στην κατηγορία ενός τόνου στην Ευρώπη προσφέρει καινοτόμα νέα χαρακτηριστικά σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μερικά από αυτά στο εσωτερικό είναι η στάνταρ συνδεσιμότητα 5G και το μοναδικό ανακλινόμενο τιμόνι.

Το αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης υποστηρίζει αυτονομία έως και 337 km και διαστήματα σέρβις 2 ετών χωρίς χιλιομετρικό όριο, με πρωταρχικό στόχο την βελτίωση του κόστους ιδιοκτησίας. Χωρίς συμβιβασμούς στη μεταφορά φορτίων, προσφέρει ωφέλιμο φορτίο έως και 1.011 kg, χαμηλότερο δάπεδο φόρτωσης με βελτιωμένη πρόσβαση και κορυφαία στην κατηγορία ικανότητα ρυμούλκησης που ανέρχεται σε 2.300 kg.

Το ολοκαίνουργιο E-Transit Custom είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία. Το νέο μοντέλο εντάσσεται στη γκάμα των ηλεκτρικών βαν της Ford Pro που προορίζονται για την Ευρώπη, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο το μεγαλύτερο E-Transit, όσο και το συμπαγές βαν E-Transit Courier που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το 2025.

Βελτιστοποιημένο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Όλα τα E-Transit Custom είναι εξοπλισμένα με μια μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 64 kWh. Το E-Transit Custom είναι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα που χρησιμοποιεί τεχνολογία αντλίας θερμότητας με έγχυση ατμού για τη θέρμανση και την ψύξη της καμπίνας, η οποία είναι στάνταρ σε όλα τις εκδόσεις. Το νέο αυτό σύστημα έχει σχεδιαστεί με στόχο να παρέχει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση προς όφελος της αυτονομίας. Η αναγεννητική πέδηση επιτρέπει την οδήγηση με ένα πεντάλ (one-pedal driving), για πιο άνετη οδήγηση στην πόλη και βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του πατώματος και έχει περιστραφεί κατά 90 μοίρες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο χώρος φόρτωσης και να μειωθεί το βάρος και η πολυπλοκότητα. Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδόσεις που αποδίδουν 100 kW ή 160 kW (135 PS ή 217 PS). Και οι δύο έχουν κορυφαία για την κατηγορία ροπή που φτάνει τα 415 Nm.

Μια πλήρη φόρτιση σε οικιακό φορτιστή της Ford Pro με ισχύ 11 kW διαρκεί περίπου 6,7 ώρες. Οι πελάτες μπορούν επίσης να φορτίσουν την μπαταρία από το 10 έως και το 80% της μέγιστης χωρητικότητας της σε περίπου 39 λεπτά σε παροχή AC με ισχύ 125 kW - σε εργαστηριακές δοκιμές, μια φόρτιση 10 λεπτών προσέθεσε στην μπαταρία αυτονομία 82 km.

Η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης, πάνω από τα καλύμματα των μαρσπιέ, προκειμένου να μην υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστές δομές που θα απορροφούν την ενέργεια μιας σύγκρουσης. Για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και για λόγους μείωσης του βάρους, τα υπόλοιπα εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα του νέου E-Transit Custom είναι συγκεντρωμένα γύρω από τη μπαταρία.

Όπως και στο μεγαλύτερο E-Transit, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το σύστημα Pro Power Onboard με ισχύ 2,3 kW για την τροφοδοσία ηλεκτρικών εργαλείων και εξωτερικών φώτων που απαιτούνται κατά την εργασία.

Η Ford Pro αναμένει ότι το νέο E-Transit Custom θα προσφέρει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα - για το E-Transit, η μείωση του κόστους συντήρησης μπορεί να φτάσει έως και το 40%. Η εξοικονόμηση αυτή αποτελεί απόρροια του διαστήματος σέρβις 2 ετών χωρίς χιλιομετρικό όριο, σε συνδυασμό με την εγγύηση 8 ετών/160.000 km που καλύπτει όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.

Σχεδιασμένο για απαράμιλλη παραγωγικότητα

Για την εξέλιξη του E-Transit Custom η Ford έλαβε υπόψη τα σχόλια των πελατών ώστε να καθορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που έπρεπε να παρέχει το νέο όχημα. Η ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική υποστηρίζει ένα νέο επίπεδο παραγωγικότητας με χαρακτηριστικά όπως:

• Χαμηλότερο δάπεδο φόρτωσης, κορυφαίο στην κατηγορία άνοιγμα πλαϊνής πόρτας και νέο πλαϊνό σκαλοπάτι για ευκολότερη φόρτωση

• Συνολικό ύψος κάτω από 2 μέτρα στα περισσότερα μοντέλα για βελτιωμένη πρόσβαση σε χώρους με περιορισμένο ύψος

• Ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση με ημι-υστερούντες βραχίονες με στόχο τη βελτίωση της πρόσφυσης, του χειρισμού και της ακρίβειας του τιμονιού

Οι καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καμπίνα πιο παραγωγική και άνετη στις μεγάλες βάρδιες περιλαμβάνουν:

• Προαιρετικό Mobile Office με ανακλινόμενο τιμόνι

• Τεχνολογία εξοικονόμησης χρόνου Delivery Assist

• Οι εμπρός τροχοί και οι άνω βάσεις των γονάτων της ανάρτησης τοποθετήθηκαν σε νέα θέση για βελτιωμένους χώρους και πρόσβαση στην καμπίνα

• Εγκατεστημένο στην οροφή αερόσακο οδηγού για τη δημιουργία ενός αποθηκευτικού χώρου στο ταμπλό, ικανού να χωρέσει ένα laptop ή ένα ντοσιέ μεγέθους Α4

Καθώς η ασφάλεια του ίδιου του οχήματος, των εργαλείων και των φορτίων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ford Pro εισάγει τα εργοστασιακής τοποθέτησης πακέτα κλειδαριών TVL, χωρίς το κόστος και το χρόνο διακοπής λειτουργίας που επιφέρει μία aftermarket τοποθέτηση.

Ψηφιακές εμπειρίες και λογισμικό

Για περισσότερη ευκολία στη χρήση, όλα τα E-Transit Custom είναι εξοπλισμένα με μια οθόνη αφής 13 ιντσών με κλίση προς τον οδηγό και οριζόντια διάταξη. Η οθόνη υποστηρίζει το προηγμένο σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας SYNC 4 της Ford που λειτουργεί μέσω 5G modem εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με την προηγμένη στοίβα τεχνολογίας της Ford Pro.

Περισσότερες από 30 ξεχωριστές μονάδες του E-Transit Custom είναι σε θέση να λαμβάνουν ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού. Αυτές δύνανται να συνεισφέρουν στη βελτίωση των επιδόσεων του οχήματος, στην παροχή ποιοτικών αναβαθμίσεων, στην ενημέρωση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών καθώς και στην προσθήκη εντελώς νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων. Οι περισσότερες ενημερώσεις ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο λεπτά και μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να αποφεύγονται οι όποιες διακοπές λειτουργίας.

Ακόμα περισσότερες επιλογές εκδόσεων

Παρέχοντας την πιο ολοκληρωμένη γκάμα που έχει υπάρξει ποτέ για το νέο Transit Custom, οι διαχειριστές των E-Transit Custom μπορούν να επιλέξουν εκδόσεις με μήκος αμαξώματος L1 ή L2, σε συνδυασμό με μια ευρεία γκάμα αμαξωμάτων με στόχο την υποστήριξη οποιασδήποτε επαγγελματικής χρήσης:

• Panel van, με χωρητικότητα φόρτωσης έως 6,8 m και ωφέλιμο φορτίο έως 1.011 kg

• Kombi, με μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τον χώρο φόρτωσης και τον συνολικό αριθμό των θέσεων για τους επιβάτες που μπορούν να φτάνουν τους οκτώ

Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέξουν μία έκδοση που να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες τους:

• Trend, που συνδυάζει λειτουργικότητα και αντοχή με εξελιγμένες τεχνολογίες

• Limited, με πρόσθετα εξοπλιστικά στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, εξωτερικές λεπτομέρειες στο χρώμα του αμαξώματος και πλήρες πακέτο εξοπλισμού για τον χώρο φόρτωσης

• Sport, η οποία διαθέτει μοναδικά αυτοκόλλητα με ρίγες, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και πολυτελή καμπίνα

Για τις μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξηλεκτρίσουν τον στόλο των οχημάτων τους αλλά το αντικείμενο της εργασίας τους ή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον πλήρη εξηλεκτρισμό, η Ford Pro προσφέρει το νέο Transit Custom PHEV, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα κίνησης αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια στο κέντρο της πόλης και με την βοήθεια του βενζινοκινητήρα σε μεγαλύτερες διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο. Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο Ford Kuga Plug-In Hybrid - το PHEV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια – συνδυάζοντας ιδανικά έναν βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson με μία μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος ανέρχεται σε 233 PS, με την ηλεκτρική αυτονομία να φτάνει έως και τα 56 km.

Τα πρώτα E-Transit Custom θα φτάσουν στις αντιπροσωπείες σε επιλεγμένες αγορές αργότερα αυτό το καλοκαίρι – η διάθεση σε όλες τις αγορές της ΕΕ θα ακολουθήσει το 2025.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.