Το νέο Renault Captur έρχεται στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

Το Captur βρίσκεται στην καρδιά της κατηγορίας Β. Είναι ευέλικτο, συμπαγές εξωτερικά ( με μήκος 4,23 μ.) και με ευρύχωρο εσωτερικό που προσαρμόζεται απόλυτα σε όλες τις ανάγκες του χρήστη, ενώ παραμένει ιδανικό για οδήγηση είτε στην πόλη είτε στον ανοιχτό δρόμο. Έχει υψηλή θέση οδήγησης, καθώς επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στο όχημα και καλή περιφερειακή ορατότητα του δρόμου. Όλες αυτές οι ιδιότητες εξηγούν απόλυτα την επιτυχία του μοντέλου που έχει πουλήσει πάνω από δύο εκατομμύρια μονάδες σε 90 χώρες σε όλο τον κόσμο, από την κυκλοφορία του πριν από 11 χρόνια.

Το νέο Captur υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Renault. Παίζοντας με το φως και την ύλη με ακμές και ακριβείς λεπτομέρειες, η νέα γλώσσα δημιουργεί ένα πιο κομψό και δυναμικό αποτέλεσμα. Με το νέο μπροστινό μέρος του, το νέο Captur αποκτά μια πιο premium εμφάνιση.

Το νέο Renault Captur θα συνεχίσει να αποτελεί το πρότυπο στα αστικά SUV, μια αγορά που αντιπροσωπεύει το ήμισυ του συνόλου των πωλήσεων της κατηγορίας Β, η οποία από μόνη της αποτελεί το 30% της συνολικής αγοράς.

Το νέο Captur διατηρεί την ευελιξία του, τις διχρωμίες του αμαξώματος και το πληθωρικό εσωτερικό του, μαζί με πολλά στοιχεία «έξυπνου» εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα με αυτές τις ιδιότητες, που είναι όλες μέρος του DNA του, η νέα γενιά Captur αποκτά μια σειρά από καινούρια χαρακτηριστικά.

Πιο εκφραστική μέσα και έξω, η νέα, κορυφαία έκδοση esprit Alpine προσφέρει κομψότητα και σπορ δυναμισμό. Η καμπίνα εξοπλίζεται με νέες ταπετσαρίες και νέες οθόνες στο ταμπλό. Ανάλογα την έκδοση, είναι, πλέον, διαθέσιμο το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, πάνω στο πιο update λογισμικό τεχνολογίας Android Automotive 12, μια παγκόσμια πρωτιά στην κατηγορία Β. Η εντελώς νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική αναβαθμίζει την ασφάλεια καθώς υιοθετεί μια σειρά 28 βοηθημάτων οδήγησης τελευταίας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της προγνωστικής υβριδικής λειτουργίας οδήγησης και του συστήματος Active Driver Assist, για αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.

Το νέο Renault Captur θα είναι διαθέσιμο σύντομα και στην Ελλάδα με μια γκάμα πέντε κινητήρων έως 160 ίππων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG) των 100 ίππων και της πλήρως υβριδικής επιλογής E-Tech των 145 ίππων. Για βελτιωμένη οδηγική απόλαυση και πιο δυναμική οδήγηση, το σύστημα κίνησης έχει αναβαθμιστεί και το τιμόνι έχει βαθμονομηθεί εκ νέου. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέσιμο θα είναι και το σύστημα Extended Grip που βελτιστοποιεί την πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Το νέο Renault Captur θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2024.



