Μοναδικές προσφορές στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford για τα επαγγελματικά μοντέλα Transit Connect, Transit και E-Transit

Προσφέροντας την πιο πλούσια και ολοκληρωμένη γκάμα LCV οχημάτων που ξεχωρίζουν για τις κορυφαίες μεταφορικές δυνατότητες και τα μοναδικά επίπεδα ευελιξίας τους, η Ford συνεχίζει να στέκεται πάντα στο πλευρό των επαγγελματιών και διαχειριστών στόλων εξασφαλίζοντας για αυτούς τις πιο αποδοτικές, προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις, ανεξάρτητα από το είδος και τη φύση της εργασίας τους.

Ανταποκρινόμενη τόσο στις καθημερινές τους απαιτήσεις, όσο και στην ανάγκη για οικονομικά προσιτές προτάσεις για κάθε επαγγελματία, η Ford δημιούργησε σήμερα ένα μοναδικό πακέτο προσφορών για τα δημοφιλή μοντέλα της γκάμας της Transit Connect, Transit και Ε-Transit, που καθιστούν την απόκτηση τους ακόμα πιο εύκολη και συμφέρουσα.

Όλοι οι πελάτες μπορούν τώρα να ανακαλύψουν και να επωφεληθούν από τις ανοιξιάτικες αυτές προσφορές -οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά για τον μήνα Απρίλιο και αφορούν σε περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων - επισκεπτόμενοι το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον των παραπάνω προσφορών, η απόκτηση των μοντέλων Transit Connect, Transit και Ε-Transit συνοδεύεται από τα μοναδικά οφέλη και προνόμια των κορυφαίων χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ford Finance, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ονομαστικό επιτόκιο* 5,99%, προκαταβολή από μόλις 30% και διάρκεια χρηματοδότησης που φτάνει έως και τους 84 μήνες.

Ford Transit Connect, Transit και Ε-Transit: Τρίπτυχο επαγγελματικής επιτυχίας!

Ford Transit Connect

Το συμπαγές σε διαστάσεις αλλά ευρύχωρο Transit Connect είναι διαθέσιμο σε δύο τύπους αμαξώματος, είτε με κοντό είτε με μακρύ μεταξόνιο, τροφοδοτούμενο από έναν προηγμένο και οικονομικό σε κατανάλωση καυσίμου κινητήρα 1.5L που αποδίδει μέγιστη ισχύ 100PS και ροπή 250Nm. Προσφέρει μέγιστο όγκο φόρτωσης SAE που φτάνει έως και τα 3,6 κ.μ. διασφαλίζοντας μοναδική ευελιξία στους επαγγελματίες οδηγούς.

Ταυτόχρονα διαθέτει τεχνολογίες που προάγουν την ασφάλεια, όπως το υδραυλικό σύστημα πέδησης με τέσσερα δισκόφρενα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης φρένων στο απότομο φρενάρισμα (EBA), τα φώτα απότομου φρεναρίσματος, η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (HLA), το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ευστάθειας (ESP), το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης των κινητήριων τροχών (TCS) και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS).

Ford Transit

Την ίδια στιγμή, το σκληροτράχηλο και ακούραστο Transit είναι το επαγγελματικό μοντέλο της γκάμας Ford που έχει κατασκευαστεί για να αντεπεξέρχεται σε κάθε απαίτηση. Με βραβείο ασφάλειας από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, κίνηση στους εμπρός και τους πίσω τροχούς και χώρο φόρτωσης που φτάνει σε όγκο έως και τα 15,1 κ.μ., τροφοδοτείται από τους αποδοτικούς και αξιόπιστους κινητήρες ντίζελ 2.0L της Ford που αποδίδουν μέγιστη ισχύ 130PS σε συνδυασμό με ροπή 360Nm.

Ανάμεσα στα στοιχεία του πλούσιου εξοπλισμού του ξεχωρίζουν ο ψηφιακός δέκτης DAB, το αυτόματο air condition, το ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης παρμπρίζ, οι αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, το σύστημα αποτροπής συγκρούσεων (Collision Mitigation System), η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (Lane Keeping Aid) με προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (Lane Departure Warning), το Cruise Control, οι εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, η κάμερα οπισθοπορείας, ο φωτισμός εδάφους LED ψηλά στο κέντρο και οι αισθητήρες πίεσης ελαστικών.

Ford Ε-Transit

Με τη σειρά του, το αμιγώς ηλεκτρικό Ε-Transit έρχεται να εισάγει μια καινοτόμα προσέγγιση στα επαγγελματικά οχήματα προσφέροντας πολύ υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίων, σε συνδυασμό με κόστος χρήσης 40% μικρότερο σε σχέση με πετρελαιοκίνητα LCV. Τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 67kWh, η οποία καλύπτεται με εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ. Το E-Transit διαθέτει τεχνολογίες συνδεδεμένου οχήματος, καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης και ικανότητες μεταφοράς φορτίου εφάμιλλες με εκείνες των υπολοίπων μοντέλων της δημοφιλούς οικογένειας Transit και είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις ισχύος, με ισχύ 135kW (184PS) και 198kW (269PS), ροπή 430 Nm και κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς για καλύτερη πρόσφυση με πλήρες φορτίο.

Ford Ε-Transit

Εκείνοι που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι του μπορούν να οδηγούν το ηλεκτρικό E-Transit επιλέγοντας ένα από τα τρία διαθέσιμα προγράμματα: Normal (προεπιλεγμένη λειτουργία, ρυθμισμένη για καθημερινή χρήση), ECO (για μεγιστοποίηση της αυτονομίας της μπαταρίας, με χαμηλότερη απόκριση επιτάχυνσης σε σύγκριση με τη λειτουργία Normal) και Slippery (για βελτιωμένη πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες). Ο πλούσιος εξοπλισμός του περιλαμβάνει ανάμεσα σε πολλά στοιχεία κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών με SYNC 4 και ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης, ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρονικό χειρόφρενο, επιλογέα κιβωτίου ταχυτήτων τύπου «Rotary Shifter», κουμπί εκκίνησης Keyless Start, έγχρωμη οθόνη οργάνων οδηγού, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού, καθώς και καλώδιο φόρτισης μπαταρίας μήκους 8m / παροχής 32Amp.

Δείτε περισσότερα για τα επαγγελματικά Ford εδώ

Διαμορφώστε το δικό σας επαγγελματικό Ford εδώ



*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.