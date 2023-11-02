Στην Ana Malta απευθύνθηκε η Coolnvintage ζητώντάς της να ξαναφανταστεί το Land Rover Series 2A του 1966 που έχει στη συλλογή της. Η οροφή του οχήματος τράβηξε την προσοχή της Πορτογαλίδας εικαστικού και τη χρησιμοποίησε ως καμβά για την καλλιτεχνική παρέμβασή της. Ανέβηκε σε μια σκάλα και άρχισε να ζωγραφίζει.

Στρώση τη στρώση, το έργο της ξεδιπλώνεται, αποκαλύπτοντας πυκνόφυτα δάση και πλούσια βλάστηση, έναν φόρο τιμής στη φύση. Στο βίντεο, το οποίο ετοίμασε σε συνεργασία με την Coolnvintage, η Ana Malta εξηγεί τις ρίζες της καλλιτεχνικής προσέγγισής της.

Ο παλιός μουσαμάς της οροφής του 1966 Coolnvintage Land Rover Series 2A αφαιρέθηκε για να δώσει χώρο σε μια τίγρη που ελλοχεύει μέσα στη βλάστηση. Μικρή παρουσία έχουν χελώνες ή κουλουριασμένα φίδια. Τουκάν που ραμφίζουν κλαδιά και υπολείμματα φύλλων σε δέντρα που πεθαίνουν αναδύονται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα vintage Land Rover μετετράπη σε καμβά για έργο τέχνης, καθώς πριν πέντε χρόνια η Coolnvintage είχε εμπιστευτεί το Land Rover Defender 110 V8 στα χέρια του Πορτογάλου καλλιτέχνη Vasco Costa. Ενδέχεται, ωστόσο, να είναι η πρώτη φορά που το έργο τέχνης που προέκυψε να επικαλείται ειδικά το πνεύμα της φύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.