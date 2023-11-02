Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η οροφή ενός Land Rover του 1966 έγινε έργο τέχνης – Δείτε video

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα vintage Land Rover μετετράπη σε καμβά για έργο τέχνη

Ένα Land Rover έγινε έργο τέχνης

Στην Ana Malta απευθύνθηκε η Coolnvintage ζητώντάς της να ξαναφανταστεί το Land Rover Series 2A του 1966 που έχει στη συλλογή της. Η οροφή του οχήματος τράβηξε την προσοχή της Πορτογαλίδας εικαστικού και τη χρησιμοποίησε ως καμβά για την καλλιτεχνική παρέμβασή της. Ανέβηκε σε μια σκάλα και άρχισε να ζωγραφίζει.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Coolnvintage (@coolnvintage)

Στρώση τη στρώση, το έργο της ξεδιπλώνεται, αποκαλύπτοντας πυκνόφυτα δάση και πλούσια βλάστηση, έναν φόρο τιμής στη φύση. Στο βίντεο, το οποίο ετοίμασε σε συνεργασία με την Coolnvintage, η Ana Malta εξηγεί τις ρίζες της καλλιτεχνικής προσέγγισής της. 

Ο παλιός μουσαμάς της οροφής του 1966 Coolnvintage Land Rover Series 2A αφαιρέθηκε για να δώσει χώρο σε μια τίγρη που ελλοχεύει μέσα στη βλάστηση. Μικρή παρουσία έχουν χελώνες ή κουλουριασμένα φίδια. Τουκάν που ραμφίζουν κλαδιά και υπολείμματα φύλλων σε δέντρα που πεθαίνουν αναδύονται.

Ένα Land Rover έγινε έργο τέχνης

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα vintage Land Rover μετετράπη σε καμβά για έργο τέχνης, καθώς πριν πέντε χρόνια η Coolnvintage είχε εμπιστευτεί το Land Rover Defender 110 V8 στα χέρια του Πορτογάλου καλλιτέχνη Vasco Costa. Ενδέχεται, ωστόσο, να είναι η πρώτη φορά που το έργο τέχνης που προέκυψε να επικαλείται ειδικά το πνεύμα της φύσης. 

Ένα Land Rover έγινε έργο τέχνης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αυτοκίνητο Τέχνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark