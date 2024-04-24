Μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και ταχύτερη φόρτιση: Η Ford Pro ενισχύει το κορυφαίο στην κατηγορία του E-Transit

Η Ford Pro αποκάλυψε σήμερα μια νέα επιλογή για το E-Transit με μπαταρία Extended Range (Εκτεταμένης Αυτονομίας), ενισχύοντας τις δυνατότητες του δημοφιλέστερου μεγάλου ηλεκτρικού van της Ευρώπης, το οποίο πέρυσι κατέγραψε πενταπλάσιες πωλήσεις σε σχέση με τον πλησιέστερο ανταγωνιστή του.

Το νέο μέλος της οικογένειας - το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο – αξιοποιεί τις ψηφιακές αναβαθμίσεις παραγωγικότητας της Ford Pro που αφορούν ολόκληρη τη γκάμα Transit του 2024, διευρύνοντας έτσι τη βάση των δυνητικών πελατών του E-Transit. Η νέα έκδοση διαθέτει μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 89 kWh, η οποία διασφαλίζει μέγιστη αυτονομία έως 402 km, καθώς και ταχύτερη φόρτιση AC και DC. Οι πελάτες επωφελούνται επίσης από τα μεγαλύτερα διαστήματα σέρβις 2 ετών / απεριόριστων χιλιομέτρων – που είναι διπλάσιο σε σχέση με το σημερινό διάστημα 1 έτους.

Όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγελματικά μοντέλα της σειράς E-Transit, η έκδοση Extended Range είναι πλήρως ενσωματωμένη στην πλατφόρμα συνδεδεμένων λύσεων φόρτισης και λογισμικού της Ford Pro, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες όχι μόνο να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση ενέργειας και τις διαδικασίες συντήρησης, αλλά και να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο διακοπής λειτουργίας και το κόστος ιδιοκτησίας.

«Η νέα έκδοση Extended Range του E-Transit αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της δέσμευσης της Ford Pro να καταστήσει τους ηλεκτρικούς στόλους οχημάτων υψηλής παραγωγικότητας πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη» δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe. «Προσφέροντας στους πελάτες την δυνατότητα να διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα μεταξύ των φορτίσεων, μαζί με μια ευρεία γκάμα τύπων αμαξώματος και υποστήριξη από το συνδεδεμένο οικοσύστημα της Ford Pro, ενισχύουμε τη θέση μας ως αξιόπιστος συνεργάτης που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εταιρικών στόλων».

Το E-Transit Extended Range απευθύνεται ιδιαίτερα σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, σε ψυχρότερα κλίματα ή κινούνται σε διαδρομές οι οποίες περιλαμβάνουν οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στους ιδιοκτήτες μετασκευασμένων οχημάτων όσον αφορά την ικανότητα μεταφοράς φορτίου και την προσθήκη βοηθητικών παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι πελάτες θα μπορούν να παραγγείλουν το νέο E-Transit Extended Range αργότερα φέτος, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται το 2025.

Βελτιωμένες ηλεκτρικές επιδόσεις

Η έκδοση Extended Range του E-Transit διαθέτει μπαταρία με μεγαλύτερη χωρητικότητα στις 89 kWh εξασφαλίζοντας αυτονομία έως και 402 km – αυξημένη κατά 28% σε σχέση με την έκδοση με μπαταρία «Τυπικής Χωρητικότητας». Η αυξημένη αυτονομία έρχεται να καταστήσει την έκδοση Extended Range του E-Transit μια άκρως ελκυστική επιλογή για τους διαχειριστές στόλων οι οποίοι δραστηριοποιούνται πέραν των κέντρων των πόλεων αλλά εξακολουθούν να επωφελούνται από την αυξημένη παραγωγικότητα που εξασφαλίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά, συνδεδεμένα επαγγελματικά οχήματα.

Η αντλία θερμότητας με έγχυση ατμού είναι στάνταρ στη νέα έκδοση Extended Range, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη θέρμανση της καμπίνας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το σύστημα είναι παρόμοιο με αυτό του E-Transit Custom - το πρώτο ηλεκτρικό όχημα που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία - και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την αποδοτική χρήση της ενέργειας και να βελτιστοποιεί την αυτονομία σε ψυχρότερες καιρικές συνθήκες.

Οι μηχανικοί της Ford έχουν βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες φόρτισης του E-Transit για όλες τις εκδόσεις που εφοδιάζονται με την νέα μπαταρία «Εκτεταμένης Χωρητικότητας».

Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη ισχύς φόρτισης AC έχει αυξηθεί από 11 kW σε 22 kW, πράγμα που σημαίνει ότι η πλήρης φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας θα διαρκεί λιγότερο από 6 ώρες. Την ίδια στιγμή, η μέγιστη ισχύ ταχείας φόρτισης DC έχει αυξηθεί από 115 kW σε 180 kW, με αποτέλεσμα 10 λεπτά να είναι αρκετά για να προστεθεί ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη έως και 116 km. Επίσης, η φόρτιση 10-80% διαρκεί τώρα περίπου 28 λεπτά.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Ford Pro για τη φόρτιση σε αποθήκες, στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και συντήρηση του hardware, καθώς και έξυπνο λογισμικό που βοηθά τους πελάτες να διαχειρίζονται τη φόρτιση για βέλτιστη αποδοτικότητα και χρόνο λειτουργίας. Επίσης, οι διαχειριστές στόλων μπορούν εύκολα να παρακολουθούν την απόδοση της διαδικασίας φόρτισης και την ενεργειακή αποδοτικότητα για κάθε όχημά τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό Ford ProTelematics, καθώς και να ορίζουν τα επιθυμητά για τους ίδιους «παράθυρα φόρτισης» για να επωφελούνται από φθηνότερα τιμολόγια ενέργειας, να κλειδώνουν τους φορτιστές για να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους, αλλά και να προετοιμάζουν τη μπαταρία του E-Transit για περεταίρω βελτιστοποίηση της αυτονομίας

Εκτός από τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας, οι διαχειριστές στόλων μπορούν επίσης να επιβλέπουν το σύνολο των οχημάτων τους μέσω ενός συστήματος πληροφοριών της Ford Pro Telematics, το οποίο είναι συμβατό για στόλους που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και συμβατικά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και μοντέλα που δεν ανήκουν στη γκάμα Ford. Τα εργαλεία που παρέχει η Ford Pro μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους πελάτες να εντοπίσουν γρήγορα ποιες περιπτώσεις χρήσης οχημάτων στην επιχείρησή τους θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με ηλεκτρικά μοντέλα Transit.

Η Ford Pro εκτιμά ότι οι αυξημένες ικανότητες του E-Transit Extended Range θα προσελκύσουν ένα ευρύ φάσμα πελατών με ποικίλες απαιτήσεις και ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, η Ford Pro προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα με 19 παραλλαγές του μοντέλου, μεταξύ των οποίων εκδόσεις με μήκη L3 και L4 και αμαξώματα van και single chassis cab, με μικτό βάρος (GVM) από 3.500 kg έως 4.250 kg. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 1.460 kg για τα van μοντέλα και τα 1.814 kg για τα chassis cab. Για τα μοντέλα με μικτό βάρος 3.500 kg, το βάρος ρυμούλκησης φτάνει έως και 750 kg. Το Pro Power Onboard είναι επίσης διαθέσιμο, παρέχοντας ηλεκτρική ισχύ 2,3 kW από τη μπαταρία του οχήματος για τη λειτουργία εργαλείων, εξοπλισμού κ.α.

Το νέο E-Transit Extended Range επωφελείται από τα ίδια ψηφιακά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την παραγωγικότητα και ανακοινώθηκαν από την Ford Pro για ολόκληρη τη σειρά Transit του 2024: Αυτά περιλαμβάνουν:

• 5G modem ως στάνταρ για εξαιρετικά γρήγορη συνδεσιμότητα εν κινήσει

• Δυνατότητα ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού για πολλαπλές μονάδες του οχήματος

• Καινοτόμο, νέο σύστημα Vehicle Integration System για έλεγχο των μετατροπής μέσω της οθόνης SYNC

• Alexa Built-in personal AI

• Τεχνολογία Delivery Assist, η οποία είναι σχεδιασμένη για εξοικονόμηση έως και 20 δευτερολέπτων ανά στάση - περισσότερο από μία ώρα την ημέρα

Επιπλέον, τόσο οι εκδόσεις «Τυπικής Αυτονομίας» όσο και οι αντίστοιχες «Εκτεταμένης Αυτονομίας» για τη σειρά μοντέλων του E-Transit για το 2024 επωφελούνται από το νέο διάστημα σέρβις 2 ετών / απεριόριστων χιλιομέτρων, το οποίο συμβάλει στη μείωση του κόστους ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με το τρέχον διάστημα 1 έτους / απεριόριστων χιλιομέτρων που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Από το λανσάρισμα του μοντέλου τον Ιούνιο του 2022, το E-Transit είναι το ηλεκτρικό van δύο τόνων με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, έχοντας αποσπάσει μερίδιο αγοράς άνω του 55% το 2023.



