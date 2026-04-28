Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη της BP το α' τρίμηνο

Tα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, καθώς οι traders πετρελαίου της εταιρείας εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις απότομες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο ενεργειακός κολοσσός του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε κέρδη 3,2 δισεκατομμυρίων λιρών (4,3 δισεκατομμύρια δολάρια) για το πρώτο τρίμηνο, έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων λιρών (1,9 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025.

Η αύξηση αυτή αντανακλά ένα «εξαιρετικό» αποτέλεσμα στις συναλλαγές πετρελαίου, ανέφερε η BP σε ανακοίνωση για τα κέρδη της την Τρίτη. Οι traders επωφελούνται από τις μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, εφόσον μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια την κατεύθυνση της πορείας τους, σημειώνει το CNN.

Στην αύξηση της κερδοφορίας, συνέβαλε επίσης το βελτιωμένο περιθώριο κέρδους στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, καθώς και η ισχυρότερη απόδοση του τομέα midstream, ο οποίος διαχειρίζεται την αποθήκευση και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι μετοχές της εταιρείας σημειώνουν άνοδο 2,8% στο Λονδίνο, διαπραγματευόμενες στα 5,88 λίρες (8 δολάρια).

Η διευθύνουσα σύμβουλος Meg O’Neill — η οποία ανέλαβε τα ηνία στις αρχές Απριλίου και είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της εταιρείας — δήλωσε ότι η BP «εργάζεται αδιάκοπα» για να διατηρήσει αξιόπιστη την παραγωγή της. «Συνεργαζόμαστε με πελάτες και κυβερνήσεις για να μεταφέρουμε καύσιμα όπου χρειάζεται, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των διαταραχών», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.