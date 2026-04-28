ADNOC: Εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει δεκάδες δισ. δολάρια στις ΗΠΑ

Η Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) σχεδιάζει να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.

Ο Nameer Siddiqui, ο νεοδιορισμένος διευθυντής επενδύσεων του τμήματος επενδύσεων (XRG) της ADNOC στο εξωτερικό, δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία εξετάζει 29 πιθανές συμφωνίες με στόχο τη δημιουργία μιας κάθετα ολοκληρωμένης παγκόσμιας επιχείρησης φυσικού αερίου.

Η XRG εξετάζει επιλογές για τη δημιουργία μιας επιχείρησης που θα καλύπτει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και την αυξανόμενη ζήτηση στις ΗΠΑ για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι πιθανές επενδύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα πάντα, από την «εξόρυξη φυσικού αερίου, την ιδιοκτησία αγωγών και μονάδων επεξεργασίας, έως και εγκαταστάσεις υγροποίησης για τη μεταφορά του αερίου δια θαλάσσης.

Ερωτηθείς σχετικά με την οικονομική ικανότητα της XRG, δεδομένων των προκλήσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Siddiqui επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα της ενέργειας των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι δεδομένο, αν και προφανώς θα το κάνουμε μόνο υπό τις σωστές προϋποθέσεις. Οι ΗΠΑ είναι μια αγορά στην οποία θέλουμε να είμαστε τολμηροί», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

