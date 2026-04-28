Στην ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου του προχώρησε ο Όμιλος AKTOR, μετά την ανακοίνωση για την εξαγορά του 51% της εταιρείας SUN FORCE TWO (η οποία τελεί υπό τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές).

Ο Όμλος διαθέτει πλέον διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, αιολική ενέργεια, καθώς και έργα που βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.

Το πράσινο χαρτοφυλάκιο

Φωτοβολταϊκα και αποθήκευση

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ισχύος 408 MW και εν λειτουργία σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW, με συνολικό εκτιμώμενο Enterprise Value 377,6 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα 33,7 εκατ. ευρώ και θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών.

Αιολικά έργα

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει επίσης, χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών με εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028. Το Enterprise Value του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εκτιμάται περί τα 250 εκατ. ευρώ και το EBITDA περί τα 25 εκατ. ευρώ.

Έργα σε ανάπτυξη

Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης αδειοδότησης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων υπερβαίνει το 1,5 GW και από την εξέλιξη

μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το

1δισ. ευρώ έως την περίοδο 2028 - 2029, όπως ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

