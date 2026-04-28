Εξαιρετικά αβέβαιη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη διπλωματία να ακροβατεί σε λεπτές ισορροπίες και τις προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών να σκοντάφτουν σε ανυπέρβλητα αδιέξοδα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τη μετάθεση της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο - όρος που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, απορρίπτεται από την Ουάσιγκτον, καθώς αφήνει ανοιχτό το πιο κρίσιμο και εκρηκτικό ζήτημα της αντιπαράθεσης.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εμφανίζεται ενοχλημένος από το περιεχόμενο της πρότασης, ακριβώς επειδή δεν περιλαμβάνει άμεση ρύθμιση για το πυρηνικό ζήτημα. «Δεν του αρέσει η πρόταση», φέρεται να είπε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, δηλώνοντας ότι η ιρανική πλευρά εξετάζει το αμερικανικό αίτημα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Οι εξελίξεις, πάντως, δείχνουν πως η κρίση κάθε άλλο παρά αποκλιμακώνεται. Στα Ηνωμένα Έθνη, δεκάδες χώρες προειδοποίησαν ότι η αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στην κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν από τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοιχτή θάλασσα».

Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς,, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, να δυναμιτίζει περαιτέρω το κλίμα απορρίπτοντας εκ νέου το ενδεχόμενο άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ και ξεκαθαρίζοντας ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα της.



