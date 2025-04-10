Ο ιταλικός οίκος Prada ανακοίνωσε ότι έφθασε σε «οριστική συμφωνία» με τον αμερικανικό όμιλο Capri Holdings για την εξαγορά του 100% του οίκου Versace έναντι 1,25 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πρόσφατα, είχε διαρρεύσει ότι η τιμή της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας επρόκειτο να αγγίξει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο γάμος των δύο ιταλικών οίκων θα δημιουργήσει έναν ιταλικό όμιλο ειδών πολυτελείας με κύκλο εργασιών άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ ικανό να ανταγωνισθεί τους γίγαντες του τομέα LVMH και Kering.

Ο αμερικανικός όμιλος είχε αγοράσει τον οίκο από την οικογένεια Versace το 2018, καταβάλλοντας ποσό που ξεπερνούσε το 1,8 εκατομμύριο ευρώ.

«Είμαστε ευτυχείς που υποδεχόμαστε τον οίκο Versace στον όμιλό μας, όπως και για το ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για μια εταιρία με την οποία συμμεριζόμαστε τη σταθερή προσήλωση προς τη δημιουργικότητα, τη φροντίδα των προϊόντων και μια ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αδιάλειπτα την παρακαταθήκη του Versace», τόνισε ο Πατρίτσιο Μπερτέλι, πρόεδρος του ομίλου Prada.

