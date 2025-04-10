Μυτιληναίος: Η Metlen στοχεύει σε περισσότερες αμυντικές συμφωνίες στην Ευρώπη

Περαιτέρω συνεργασίες με εταιρείες άμυνας εντός και εκτός Ελλάδος αναζητά η Metlen Energy & Metals, μετά τις πρόσφατες συμφωνίες με Γαλλία και Ιταλία τις τελευταίες δυο εβδομάδες, δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Η METLEN Energy & Metals «εξετάζει ενεργά και άλλες πιθανές αμυντικές συνεργασίες» εντός και εκτός Ελλάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Η εταιρεία «σίγουρα» μπορεί να διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της ηπείρου, ανέφερε.

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζονται να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ασκούν πιέσεις για περισσότερες συνεργασίες μεταξύ εταιρειών, καθώς η Ευρώπη ενισχύει την άμυνά της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και τη σταδιακή απόσυρση της αμερικανικής στήριξης. Η METLEN είναι μία από τις μόλις τρεις έως πέντε ελληνικές εταιρείες με το απαιτούμενο μέγεθος ώστε να συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλους ευρωπαϊκούς αμυντικούς παίκτες και να δημιουργήσει ένα ισχυρό cluster στον τομέα της», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος.

Η METLEN, η οποία έχει διεθνή δραστηριότητα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα συνεργασία με τη γαλλική KNDS France για την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων, ενώ στα τέλη Μαρτίου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ιταλική Iveco Defence Vehicles για την ανανέωση του στόλου στρατιωτικών φορτηγών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η METLEN σκοπεύει επίσης να επενδύσει 296 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής γαλλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ενός μετάλλου κρίσιμης σημασίας για προηγμένα αμυντικά συστήματα και την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Ο Μυτιληναίος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν είχαν ξεκινήσει την πορεία προς τις στρατηγικές συνεργασίες νωρίτερα.

Capital Markets Day

Οι δηλώσεις του Μυτιληναίου έρχονται λίγες εβδομάδες πριν το Capital Markets Day της METLEN στο Λονδίνο, στις 28 Απριλίου, όπου η εταιρεία θα παρουσιάσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της.

Ο Μυτιληναίος έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία λειτουργικού κέρδους 2 δισ. ευρώ έως το 2028, χωρίς να υπολογίζονται εξαγορές ή άλλες προσθήκες. «Αν υπάρξουν εξαγορές –κάτι που είναι πάντα στο τραπέζι– αυτές θα προστεθούν επιπλέον των 2 δισ. ευρώ», ανέφερε.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η εταιρεία θα πρέπει να εξηγήσει στους επενδυτές πώς θα αυξήσει οργανικά τα λειτουργικά της κέρδη από τα 1,1 δισ. ευρώ σήμερα, μέσα από τις υφιστάμενες δραστηριότητές της. «Θα παρουσιάσουμε τη συνεισφορά κάθε δραστηριότητας προς την επίτευξη των 2 δισ. ευρώ».

Η METLEN έχει «πολύ μεγάλα σχέδια» για δύο επιχειρηματικές επενδύσεις, στις οποίες οι μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες «δεν έχουν ακόμη αρχίσει να ρέουν», είπε ο Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις στο Λονδίνο, με «δύο ευχάριστες εκπλήξεις για τους μετόχους μας».

Οι προετοιμασίες για την εισαγωγή των μετοχών της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το τρίτο τρίμηνο του έτους «πηγαίνουν καλά», σημείωσε ο Μυτιληναίος. Η εταιρεία είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο η εισαγωγή στο Λονδίνο θα αποτελέσει την κύρια εισαγωγή της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η METLEN σχεδιάζει να προσαρμόσει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της με λειτουργικές ενημερώσεις για τις εμπορικές δραστηριότητες, προσθέτοντας δείκτες όπως όγκο, μερίδιο αγοράς και επενδύσεις, σύμφωνα με τον CEO. Αυτή η προσέγγιση θα ευθυγραμμίσει περισσότερο την εταιρεία με τη συνήθη πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

