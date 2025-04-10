Eldorado Gold: Ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Ενδιαφέρον της Eldorado Gold για νέες εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας George Burns, μιλώντας σήμερα στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Aυτό που μας προσέλκυσε στη χώρα είναι ο ορυκτός πλούτος. Οι δυνατότητες εξερεύνησης εδώ είναι εξαιρετικές. Αυτό που έχω δει με αυτή την κυβέρνηση, είναι συνεργασία για την εξεύρεση τρόπων προστασίας του περιβάλλοντος, ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Είμαστε ευτυχείς στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά δεν ήταν πάντοτε εύκολο γιατί περάσαμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Αυτό που μπορεί να κάνει η χώρα είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία, να κάνει τους κανονισμούς και το περιβάλλον τέτοιο ώστε οι επενδυτές να αισθάνονται ασφαλείς, να κάνουν την επένδυση και να έχουν την ανταμοιβή στο τέλος της επένδυσης», τόνισε ο κ. Burns.

Όπως είπε, εκτός από την Ολυμπιάδα και τις Σκουριές είναι σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνες στη Χαλκιδική, ενώ αναμένεται η αδειοδότηση για το μεταλλείο χρυσού της Θράκης.

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις των δασμών στην εξορυκτική βιομηχανία τόνισε ότι αν οι δασμοί παραμείνουν, το κόστος θα αυξηθεί, εξέφρασε ωστόσο την αισιοδοξία του ότι το θέμα θα διευθετηθεί.

Τέλος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η ΕΕ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ορυχείων εντός της ΕΕ.

«Έχουν προσδιορίσει, ανέφερε, ορισμένα έργα στα οποία θα επικεντρωθούν. Και έχουν επίσης προσδιορίσει την Ελλάδα ως μια περιοχή με στρατηγική θέση, μια περιοχή που έχει μεγάλες δυνατότητες εξερεύνησης». Όπως τόνισε, «Η ευκαιρία για την Ελλάδα είναι ότι πρόκειται για μια χώρα που διαθέτει τεράστιο ορυκτό πλούτο που είναι ανεκμετάλλευτος. Το κλειδί για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, για την εξασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ και για τη δημιουργία υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας εδώ στην Ελλάδα, είναι μέσω της έρευνας. Πρέπει να ανοίξουν οι άδειες εξερεύνησης για να επενδύσουν οι εταιρείες, να κάνουν γεωτρήσεις και να βρουν κοιτάσματα και στη συνέχεια να εργαστούν μέσω των αδειοδοτήσεων και των περιβαλλοντικών ελέγχων για να μετατρέψουν αυτές τις έρευνες σε ορυχεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

