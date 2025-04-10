Το Envolve Entrepreneurship παρουσιάζει τις 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο του εξειδικευμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης, EnvolveXL. Μετά από ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας, έχουν ήδη σημειωθεί οι πρώτες επενδύσεις της αγοράς σε δύο startups του προγράμματος, καθώς και η επέκτασή τους σε νέες αγορές. Επιτυχίες που αποτελούν σημείο αναφοράς και έμπνευσης, κατά τη δυναμική υποδοχή των νέων startups που θα συμμετέχουν στο πρώτο, εντατικό στάδιο του προγράμματος εκπαίδευσης και καθοδήγησης (Βootcamp).

Η φετινή ομάδα των επιχειρήσεων ξεχωρίζει για το διεθνές της υπόβαθρο, αλλά και για τους διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων. Οι ομάδες βρίσκονται σε 6 διαφορετικές χώρες, με παρουσία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, εκ των οποίων το 60% έχει γυναίκες συνιδρύτριες.

Όλες οι ομάδες απαντούν στο θεματικό πεδίο του προγράμματος - τον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας, μέσα από ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες. Δραστηριοποιούμενες σε 12 διαφορετικούς κλάδους, οι νεοφυείς επιχειρήσεις αυτού του κύκλου εμφανίζουν ισχυρή παρουσία στους τομείς της Τεχνολογίας Υγείας (HealthTech) και του Τουρισμού (TravelTech), ενώ οι περισσότερες αξιοποιούν και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Τα μέλη του 2ου κύκλου του EnvolveXL (αλφαβητικά):

1. Chord.fm (MediaTech/Creative Industries, Άμστερνταμ/Aγγλία/Ελλάδα) - https://chord.fm

2. Clean i.T (Marketplace/SaaS, Αθήνα) - www.thecleanitapp.com

3. Code & Neural (AI/SaaS, Αθήνα/Θεσσαλονίκη)

4. Comfytechs (SaaS, Αθήνα) - https://comfytechs.com

5. Dobe (HRTech, Κύπρος/Θεσσαλονίκη) - https://www.dobe.io

6. fertilityPATH (HealthTech, Αθήνα) - https://www.fertilitypath.app

7. Health4Crew (HealthTech/Maritime, Αθήνα) - https://www.health4crew.com

8. Honestli (MediaTech, Σέρρες) - https://honestli.net

9. Lawgic (LegalTech, Αθήνα) - https://lawgic.gr

10. maMEDS (HealthTech, Ρόδος/Θεσσαλονίκη) - https://mameds.gr

11. Mykopanel (Construction/BioTech, Aθήνα/Βερολίνο, Γερμανία) - https://mykopanel.com

12. Nostus (PropTech, Θεσσαλονίκη) - https://nostus.com

13. PrAis (RetailTech, Αθήνα)

14. Puberry (HealthTech/Education, Η.Π.Α.) - www.puberry.org

15. Pyxi (SocialTech, Αγγλία/Θεσσαλονίκη) - https://www.pyxi.ai

16. Sail-e (TravelTech, Αθήνα) - https://www.sail-e.com

17. SCMS (Smart Cities, Κομοτηνή) - https://scms.io

18. ten06 (TravelTech, Αθήνα) - www.ten06.gr

19. Sporos Health (Health Tech, Η.Π.Α) - https://sporohealth.com

20. Wellberry (HealthTech, Αθήνα) - https://well-berry.com

Καλωσορίζοντας τις ομάδες του δεύτερου κύκλου επιτάχυνσης, ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και βαθιά εμπνευσμένοι από αυτήν την ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπων, που μέσω των εγχειρημάτων τους οραματίζονται την αλλαγή. Στα μάτια τους βλέπουμε το πάθος τους και μοιραζόμαστε το όραμά τους για τη μετάδοση βέλτιστων πρακτικών και της καινοτομίας στην αγορά. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, με στόχο να οδηγήσει τις ομάδες στην επενδυτική ετοιμότητα το ταχύτερο δυνατό, αλλά, ουσιαστικά, στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα μικρό "οικοσύστημα" ανθρώπων που οδηγούν την αλλαγή, συνδέοντάς τους με συνεργάτες που θα τους συνοδεύσουν σε αυτό το επιχειρηματικό ταξίδι. Οι πρώτες επιτυχίες και η πρόοδος που σημειώθηκε στον πρώτο κύκλο, αποτελούν φάρο αριστείας και απόδειξη της αφοσίωσης της ομάδας μας, στην υποστήριξη των ανθρώπων πίσω από τις επιχειρηματικές ιδέες».

Το EnvolveXL, το οποίο είναι βασικό πρόγραμμα υπό τον πυλώνα δράσεων «Founders Support» του Envolve, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις startups πόρους, καθοδήγηση από περισσότερους από 40 έμπειρους επαγγελματίες (industry experts), καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κλιμάκωσης (scalability) των επιχειρήσεών τους. Οι 20 επιλεγμένες ομάδες θα συμμετάσχουν, αρχικά, σε ένα πρώτο στάδιο εντατικής επιτάχυνσης για την επικύρωση του σχεδιασμού των προϊόντων και υπηρεσιών τους (Bootcamp). Στη συνέχεια, θα επιλεγούν 15 ομάδες για να συνεχίσουν στο κύριο πρόγραμμα επιτάχυνσης, διάρκειας δύο μηνών. Τον Ιούνιο, και οι 15 ομάδες θα παρουσιάσουν ζωντανά τα εγχειρήματα και την εξέλιξή τους (live pitching session) στο οικοσύστημα καινοτομίας και σε επενδυτές, ενώ με βάση την πρόοδο που θα επιδείξουν, το Envolve θα επιλέξει τις 5 ομάδες που θα λάβουν επενδύσεις έως και 265.000 ευρώ από το Libra Philanthropies (www.libraphilanthropies.org), ιδρυτικό χορηγό του EnvolveXL, στο πλαίσιο της προσέγγισης του προγράμματος "Investing for Good".

Σχολιάζοντας τον πρώτο κύκλο του EnvolveXL, αλλά και τις πρώτες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, η Ροσάννα Μόρτογλου, CEO του Libra Philanthropies, ανέφερε: «Στο Libra Philanthropies πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από τολμηρές ιδέες και ανθρώπους με το θάρρος να τις υλοποιήσουν. Το EnvolveXL εκφράζει απόλυτα αυτό το όραμα, ενδυναμώνοντας δεκάδες επιχειρηματίες με έμφαση στον θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η πρόοδος των ομάδων του πρώτου κύκλου και οι πρώτες επενδύσεις στην Coinbux και στην Circuland επιβεβαιώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η καινοτομία συναντά την κατάλληλη υποστήριξη. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Envolve και ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη νέα, δυναμική ομάδα εταιρειών να εξελίσσεται, δημιουργώντας λύσεις που θα συμβάλλουν σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον».

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Nέα Γεωργία Νέα Γενιά (https://newagri.org/), η νικήτρια ομάδα του Trophy Challenge, SoilSight, έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει το πρώτο στάδιο επιτάχυνσης (Bootcamp) του EnvolveXL, όπου θα λάβει ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση για την επικύρωση του προϊόντος της.

Για 5 συνεχόμενα χρόνια, το EnvolveXL θα υποστηρίξει συνολικά 100 νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από ελληνικές ομάδες ανά τον κόσμο ή έχουν έδρα στην Ελλάδα. Σε κάθε κύκλο, το πρόγραμμα θα υποδέχεται 20 ομάδες που θα συνεισφέρουν στην ψηφιακή και βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.