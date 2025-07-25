Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ομίλου Intrum, ο οποίος βρίσκεται σε ισχυρή θέση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Παράλληλα, ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που δημοσιοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Όμιλος με τα καθαρά κέρδη να είναι τα υψηλότερα από την παρουσίαση της νέας στρατηγικής το 2023 και τριπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι θετικές επιδόσεις αποτυπώνονται στην πορεία της μετοχής της Intrum, η οποία σημειώνει σταθερή άνοδο το τελευταίο διάστημα.

Χθες αργά, ο Όμιλος ανακοίνωσε την έξοδό του από τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 στις ΗΠΑ και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης που είχε επικυρωθεί νωρίτερα φέτος μέσω δικαστικών διαδικασιών στις ΗΠΑ και τη Σουηδία. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης είχε την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των πιστωτών και οδήγησε σε νέα χρηματοδότηση για την υποστήριξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και μείωση του δανεισμού μέσω επαναγοράς χρέους. Με ένα ισχυρότερο χρηματοοικονομικό υπόβαθρο, ο Όμιλος βρίσκεται πλέον σε ακόμα καλύτερη θέση για μελλοντική επιτυχία και για τη συνεχιζόμενη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με λιγότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος συνεχίζει την πορεία μετασχηματισμού του, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ΑΙ Ophelos κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η Ophelos λειτουργεί πλέον σε οκτώ αγορές, με την Πορτογαλία και την Ιταλία να προστίθενται στο δεύτερο τρίμηνο και με προοπτική να καλύπτει σχεδόν το 60% της εμπορικής δραστηριότητας έως το τέλος του έτους, Είναι ενδεικτική η σημαντική αύξηση στον όγκο υποθέσεων της πλατφόρμας, από περίπου 30 χιλ. τον Απρίλιο σε πάνω από 200.000 τον Ιούνιο.

