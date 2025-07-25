Απλοποιείται η διαδικασία ενεργοποίησης νέου συμβολαίου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ με την διασύνδεση του e-contract με το gov.gr, που καθιστά δυνατή την αυτόματη ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών (ΑΦΜ και Αριθμός Ταυτότητας) μέσω σύνδεσης με τους κωδικούς TaxisNet.

'Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ:

Από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, πάνω από το 50% των πελατών που χρησιμοποιούν το ΔΕΗ e-contract, επιλέγουν τη νέα δυνατότητα, επιβεβαιώνοντας την ευκολία και την αποτελεσματικότητά της.

Η νέα λειτουργικότητα καταργεί την ανάγκη για επισύναψη εγγράφων ταυτοποίησης και επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία, μία πρωτοβουλία της ΔΕΗ που κάνει τις online υπηρεσίες της πιο άμεσες, ασφαλείς και φιλικές προς τους πελάτες της. Επιλέγοντας σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στο gov.gr:

· Η διαδικασία γίνεται ταχύτερη, επιτρέποντας την υποβολή της αίτησης σε ελάχιστο χρόνο

· Ενισχύεται η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη, καθώς τα στοιχεία αντλούνται απευθείας από κρατική πηγή και εμφανίζονται στον πελάτη με πλήρη διαφάνεια

· Ελαχιστοποιούνται τα λάθη, περιορίζοντας τις απορρίψεις λόγω λανθασμένων ή μη ταυτοποιήσιμων στοιχείων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε ενεργοποίηση του e-contract τους με ταυτοποίηση μέσω gov.gr και στη σελίδα www.dei.gr/el/e-contract.

«Μέσα από την συνεχή υλοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών που διευκολύνουν την καθημερινότητά των πελατών της και βελτιώνουν τη διαδικασία εξυπηρέτησης τους, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για να βελτιώνει ουσιαστικά την εμπειρία εξυπηρέτησης και να προσφέρει απλές, γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες της», καταλήγει.

