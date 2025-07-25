Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαγόρευσε την εξαγορά των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ από τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Απαγορεύθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΛΤΑ) από την «ALPHABET EDUCATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ALPHABET).

H συναλλαγή αφορά στη συγκέντρωση των δύο μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ΑΚΜΗ και ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ) στις γεωγραφικές αγορές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου.

Αναλυτικά, όπως έγινε γνωστό από την Επιτροπή:

Η ALPHABET δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω α) της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία» (ΑΚΜΗ), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης μέσω της λειτουργίας και εκμετάλλευσης Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) με την ονομασία «ΙΕΚ ΑΚΜΗ» και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με την ονομασία «ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», και β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία» (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ).

Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης μέσω της λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ. με την ονομασία «ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360», και Κ.Δ.Β.Μ. με την ονομασία «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

Σε συνέχεια πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ στις γεωγραφικές αγορές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου (επικαλυπτόμενης της σχετικής αγοράς με τη Λάρισα), με τη δημιουργία δεσπόζουσας/ υπερδεσπόζουσας (κατά περίπτωση) θέσης της νέας οντότητας σε αυτές. H συναλλαγή θα οδηγούσε στη συγκέντρωση των δύο μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ στις παραπάνω γεωγραφικές αγορές.

Με την απόφαση κρίθηκε ότι στις εν λόγω αγορές η νέα οντότητα θα κατείχε πολύ υψηλό αθροιστικό μερίδιο με αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσπόζουσας ή υπερδεσπόζουσας, (κατά περίπτωση), θέσης σε αυτές και με πολύ μεγάλη απόκλιση του μεριδίου του επόμενου ανταγωνιστή από αυτό της νέας οντότητας. Επιπλέον, τα μέρη τελούν μεταξύ τους σε άμεση εγγύτητα ανταγωνισμού ως προς όλες τις παραμέτρους, ενώ παράλληλα κατέχουν την υψηλότερη φήμη, πολύ ισχυρό σήμα και εδραιωμένη θέση, σε σχέση με τους λοιπούς ανταγωνιστές τους, την οποία διατηρούν και ενισχύουν μέσω μεγάλων διαφημιστικών δαπανών. Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός ούτε από υφιστάμενους ή δυνητικούς ανταγωνιστές ούτε από τις δημόσιες ΣΑΕΚ, λόγω έλλειψης άσκησης επαρκούς ανταγωνιστικής πίεσης. Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκαν το πολύ υψηλό συνδυαστικό μερίδιο της νέας οντότητας στην επικράτεια, με την ΑΚΜΗ να κατέχει την πρώτη θέση και την ΔΕΛΤΑ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και οι απόψεις των ανταγωνιστών για τις επιπτώσεις την συγκέντρωσης στη δομή του ανταγωνισμού.

Ενόψει των ανωτέρω, η συγκέντρωση θα οδηγούσε:

στην εξάλειψη από την ALPHABET του πιο σημαντικού ανταγωνιστή της,

στη δημιουργία, μέσω της νέας οντότητας, ενός αδιαμφισβήτητου ηγέτη στις ως άνω αγορές,

στην αύξηση των εμποδίων εισόδου δυνητικών ανταγωνιστών και επέκτασης των υφιστάμενων,

στη δυνατότητα αύξησης των τιμών και μείωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι η συγκέντρωση θα οδηγούσε σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η ALPHABET, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στη δομή του ανταγωνισμού, προσέφερε δεσμεύσεις. Βασικός σκοπός των δεσμεύσεων είναι να εξασφαλίζονται οι ανταγωνιστικές δομές της αγοράς ενώ για να γίνουν δεκτές, οι δεσμεύσεις πρέπει να εξαλείφουν ολοσχερώς τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίζονται, να είναι πλήρεις και αποτελεσματικές από κάθε άποψη και να μπορούν να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό.

Ειδικότερα, η ALPHABET για τις σχετικές αγορές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής προσέφερε συμπεριφορικά μέτρα, τιμολογιακής και μη τιμολογιακής φύσης, διάρκειας δύο ετών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την δυνατότητα της νέας οντότητας αύξησης των εμποδίων εισόδου δυνητικών ανταγωνιστών και επέκτασης των υφιστάμενων και αύξησης της τιμής των διδάκτρων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν ελλιπώς τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίζονται στην εισήγηση και συνεπώς είναι απρόσφορες. Οι δεσμεύσεις δεν εξαλείφουν το δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού το οποίο διαπίστωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το οποίο συνίσταται στην αποδυνάμωση της ανταγωνιστικής δομής των υπό εξέταση αγορών, λόγω της δημιουργίας δεσπόζουσας/υπερδεσπόζουσας θέσης της ALPHABET (ΑΚΜΗ) και της εξάλειψης του σημαντικότερου ανταγωνιστή της και συναφώς της ισχυρής ανταγωνιστικής πίεσης που αυτός ασκούσε στην ΑΚΜΗ.

Ως προς την σχετική αγορά του Βόλου (επικαλυπτόμενης με τη Λάρισα), η γνωστοποιούσα προσέφερε τη διαρθρωτική δέσμευση της εκποίησης του παραρτήματος της ΔΕΛΤΑ στον Βόλο. Η εν λόγω δέσμευση θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να θεωρηθεί πρόσφορη, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής αφεαυτής έτσι ώστε να οδηγήσει άνευ ετέρου σε έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης καθώς οι, κατά τα ανωτέρω, προσφερθείσες δεσμεύσεις στην αγορά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης δεν εξαλείφουν το δομικό πρόβλημα ανταγωνισμού που περιγράφεται σε αυτές.

