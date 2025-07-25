Σε συμφωνία για την εξαγορά της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα», η οποία διαθέτει σημεία πώλησης μαγειρευτού φαγητού σε κεντρικές περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Σκλαβενίτης.

Η συμφωνία αφορά στην απόκτηση των 25 καταστημάτων «Σπιτική Κουζίνα» στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, όλες οι θέσεις εργασίας, 75 στο σύνολό τους, θα διατηρηθούν.

Η «Σπιτική Κουζίνα» αποτελεί εδώ και χρόνια μία ποιοτική και προσιτή επιλογή για όλους όσοι αναζητούν μαγειρευτά φαγητά για το μεσημεριανό γεύμα τους, καθώς λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11:00 έως τις 17:00, προσφέροντας ποικιλία από ορεκτικά, σαλάτες και μαγειρευτά φαγητά.

Δίνοντας διαχρονικά έμφαση στην ελληνική διατροφή και κουζίνα, η Σκλαβενίτης προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές ακόμα περισσότερες επιλογές σε μαγειρευτά φαγητά, εξαίρετης ποιότητας, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, για το μεσημεριανό γεύμα τους.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στην παρούσα φάση δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το μοντέλο ανάπτυξης της «Σπιτική Κουζίνα», καθώς ο όποιος σχεδιασμός είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Ποια είναι η «Σπιτική Κουζίνα»

Η «Σπιτική Κουζίνα» αποτελεί μια κοινωνικά ευαίσθητη, οικονομική και αξιόπιστη επιλογή για όσους αναζητούν σπιτικό, υγιεινό και οικονομικό φαγητό στην Αττική. Εντάσσεται πλέον στον Όμιλο Σκλαβενίτης και λειτουργεί μέσω δικτύου υποστηρικτικών franchise, με ισχυρή παρουσία σε πολλούς δήμους. Η χαμηλή τιμή, η οργανική ποιότητα, οι παραδοσιακές συνταγές και το κοινωνικό πρόσωπο της αλυσίδας την έχουν καταστήσει «ξεχωριστή στάση καθημερινής διατροφής» για χιλιάδες πολίτες.

Λειτουργεί πάνω από 50 χρόνια και αριθμεί 25 καταστήματα στην Αττική, με παρουσία σε πολλούς δήμους, όπως Ηλιούπολη, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Πειραιά, Νέα Σμύρνη, μεταξύ άλλων. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές, και επιλέγονται σε συνεργασία με μια μεγάλη ομάδα σύγχρονων Ελλήνων παραγωγών και έμπειρων συνεργατών στην Ελλάδα. Ήδη λειτουργεί με επιτυχία σε 30 τοποθεσίες στην Αττική και εξυπηρετεί πάνω από 15.000 ανθρώπους καθημερινά.

Η προσφορά φαγητού βασίζεται σε τιμές που κυμαίνονται σταθερά από €4,20 για όλη τη ζεστή κουζίνα και για την κρύα από €3,60. Λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11:00 έως τις 17:00, προσφέροντας ποικιλία από ορεκτικά, σαλάτες και μαγειρευτά φαγητά

Το μενού ανανεώνεται καθημερινά και περιλαμβάνει πιάτα ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, όπως μουσακά, παστίτσιο, γιουβέτσι, γεμιστά, καθώς και protein bowls, σαλάτες, ορεκτικά και γλυκά, με αγνά υλικά χωρίς συντηρητικά.

