Η Apple μεταφέρει την παραγωγή των iPhones στην Ινδία

Η Apple μεταφέρει την παραγωγή όλων των iPhones που πωλούνται στις ΗΠΑ στην Ινδία, από το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από την Κίνα που είναι σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

Η αλλαγή στρατηγικής της Apple γίνεται πιο γρήγορα και πιο εκτεταμένα από ό,τι εκτιμούν οι επενδυτές, με στόχο να προέρχονται από την Ινδία πάνω από 60 εκατομμύρια iPhone που πωλούνται ετησίως στις ΗΠΑ, έως το τέλος του 2026.

Αυτό σημαίνει πως θα διπλασιαστεί η παραγωγή των iPhones στην Ινδία, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κατά τις οποίες η Apple επένδυσε στην Κίνα για να δημιουργήσει μια κορυφαία γραμμή παραγωγής που την ανέδειξε σε τεχνολογικό κολοσσό αξίας 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μεταφορά της παραγωγής στην Ινδία θα βοηθήσει την Apple να αποφύγει τους υπερβολικούς δασμούς, της τάξεως του 145%, που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα.

Η Apple αναπτύσσει σταθερά την παραγωγική στην Ινδία μέσω των συμβεβλημένων κατασκευαστών Tata Electronics και Foxconn. Οι προσπάθειες αυτές επιταχύνθηκαν τα τελευταία χρόνια, ιδίως αφότου η εταιρεία αντιμετώπισε κάποιες διαταραχές στην παραγωγή στην Κίνα λόγω των ταραχών, ενώ τον Απρίλιο

Σημειώνεται πως η Ινδία επλήγη με δασμούς 26%, οι οποίοι έχουν ανασταλεί προσωρινά καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει διμερή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε πρόσφατα ότι οι δύο χώρες σημειώνουν «πολύ καλή πρόοδο».

Στις ΗΠΑ αποστέλλονταν περίπου το 28% των iPhone της Apple το 2024, σύμφωνα με την International Data Corporation και έτσι η Apple θα χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική της ικανότητα στην Ινδία για να εκπληρώσει όλες τις παραγγελίες των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.