Τα πρώτα πρόστιμα βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) επέβαλε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζοντας στο στόχαστρό της τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς Apple και Meta.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο ύψους 500 εκατ. ευρώ στην Apple για παραβίαση των κανόνων που αφορούν τα καταστήματα εφαρμογών και πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ στη Meta για το διαφημιστικό μοντέλο που ακολουθεί, το οποίο απαιτεί από τους χρήστες στην ΕΕ να πληρώνουν για την πρόσβαση στις εκδόσεις των Facebook και Instagram χωρίς διαφημίσεις.

Ο νόμος DMA τέθηκε σε ισχύ το 2024 και θέτει κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα δύο πρόστιμα επεβλήθησαν μετά από πολυετείς έρευνες της Επιτροπής για τις δραστηριότητες των δύο αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Στην περίπτωση της Apple μάλιστα, η Κομισιόν, εκτός από το πρόστιμο, έχει εκδώσει και εντολή «παύσης και αποχής» απαιτώντας από την εταιρεία να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές στα προϊόντα της έως τα τέλη Ιουνίου. Εάν ο τεχνολογικός κολοσσός δεν συμμορφωθεί, η Επιτροπή μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο για κάθε επιπλέον ημέρα που παραβιάζει τον νόμο.

Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις αλλαγές που εισήγαγε η Meta στα τέλη του περασμένου έτους, προκειμένου να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα δύο διαδικαστικά πρόστιμα υπολείπονται σημαντικά των γιγαντιαίων προστίμων που επέβαλε η εκτελεστική αρχή της ΕΕ στις δύο εταιρείες πέρυσι στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Θυμίζεται ότι στην Apple είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1,8 δισ. ευρώ για κατάχρηση της δεσμπόζουσας θέσης της στη διανομή εφαρμογών μουσικής και ύψους 797 εκατ. ευρώ στη Meta για προώθηση της υπηρεσίας διαβαθμισμένων διαφημίσεων στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι τα πρόστιμα που ανακοίνωσε η Κομισιόν την Τετάρτη είναι τα πρώτα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές και ότι όσον αφορά τη Meta, η εταιρεία σταμάτησε να παραβιάζει τους κανόνες τον Νοέμβριο, μόλις μερικούς μήνες αφότου οι Βρυξέλλες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις πρακτικές της.

Συνολικά, η Κομισιόν εξέδωσε την Τετάρτη πέντε αποφάσεις βάσει του νόμου DMA.

Συγκεκριμένα εκτός από τις αποφάσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του νόμου DMA για την Apple και τη Meta, η Επιτροπή έλαβε και δύο θετικές αποφάσεις για τις δύο επιχειρήσεις,

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ΕΕ, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τερμάτισε την έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της Apple με τους κανόνες του DMA για τα προγράμματα περιήγησης και τις προεπιλεγμένες εφαρμογές μετά τις αλλαγές που έκανε και οι οποίες επέτρεψαν σε ανταγωνίστριες εταιρείες όπως η Mozilla να αποκτήσουν παρουσία στις iOS συσκευές.

Επίσης, ήρε μια απόφαση που όριζε το Facebook Marketplace ως ρυθμιζόμενη υπηρεσία, γεγονός που σημαίνει ότι μέρος των δραστηριοτήτων της Meta δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του νόμου περί Ψηφιακών Αγορών.

Τέλος, η Επιτροπή επέλεξε να κλιμακώσει τη στάση της απέναντι στο κατάστημα εφαρμογών της Apple, εκδίδοντας ένα φύλλο χρέωσης για την εταιρεία που αφορά τις συναλλαγές της με εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών. Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο να επιβληθούν περισσότερα πρόστιμα στην αμερικανική εταιρεία βάσει του νόμου DMA.

