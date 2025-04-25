Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Σε μια σημαντική τεχνολογική συνεργασία προχώρησε η Performance Technologies, Platinum συνεργάτης της Hewlett-Packard Enterprise (HPE), υπογράφοντας νέα σύμβαση με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την υλοποίηση προηγμένης υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής με τη χρήση μεταξύ άλλων τεχνολογίας ΑΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η επένδυση, που ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακής αναβάθμισης της ΕΥΔΑΠ και προβλέπει την υλοποίηση μοντέρνας IT υποδομής ως υπηρεσία (Infrastructure-as-a-Service) μέσω της πλατφόρμας HPE GreenLake, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Λίγες εταιρείες έχουν εισέλθει σε αυτόν τον νέο ψηφιακό κόσμο, ανάμεσά τους ο ΟΤΕ, η Optima Bank, το ΕΜΠ κ.α.

Κόστος και προεκτάσεις

Το έργο βασίζεται σε μοντέλο μίσθωσης και διαχείρισης δυναμικής IT υποδομής, παρέχοντας ευελιξία και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου κόστους. Το αρχικό ύψος της σύμβασης φτάνει τα 1.163.579,54 ευρώ, με δυνατότητα ενεργοποίησης προαιρετικών επεκτάσεων που ανεβάζουν τη συνολική αξία στα 1.380.557,62 ευρώ.

Η νέα τεχνολογική υποδομή θα εγκατασταθεί στο Data Center της ΕΥΔΑΠ και θα ελέγχεται μέσω της πλατφόρμας HPE GreenLake Central, επιτρέποντας ενοποιημένη διαχείριση τόσο τοπικών όσο και υβριδικών IT πόρων.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο περιλαμβάνει εργαλεία capacity planning(σχεδιασμός χωρητικότητας), ανάλυσης κόστους (cost analytics) και είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικά τεχνολογίες αιχμής, όπως:

Containers as a Service (CaaS)

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett Packard Enterprise για την Ελλάδα και την Κύπρο, κος Μιχάλης Κασιμιώτης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Performance Technologies και την υλοποίηση του έργου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας HPE GreenLake και αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι υβριδικές υποδομές μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και το στρατηγικό σχεδιασμό των οργανισμών. Πρόκειται για μια συνεργασία ουσίας που συμβάλλει ευρύτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Η Performance Technologies με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής, έχει αναλάβει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη του έργου, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωσή του. «Η εμπιστοσύνη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και η συνεργασία μας με την HPE αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και ευθύνη για εμάς. Η εξειδίκευση και η βαθιά τεχνογνωσία των ανθρώπων μας διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέπεια αυτού του τόσο σημαντικού έργου» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Performance Technologies, κος Διονύσης Χιντζίδης.

Η Performance Technologies αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη του συστήματος, ενώ θα προσφέρει και εκπαίδευση προσωπικού, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση της νέας υποδομής.

Ένα νέο κεφάλαιο για την ΕΥΔΑΠ

Με τη συγκεκριμένη επένδυση, η ΕΥΔΑΠ κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση της επιχειρησιακής της αυτονομίας και την επιτάχυνση της ψηφιακής της ωρίμανσης. Η νέα πλατφόρμα προσφέρει ευελιξία, διαφάνεια και στρατηγικό έλεγχο που επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μελλοντικών της αναγκών.

Η συνεργασία με την Performance Technologies αποδεικνύει τη δέσμευση της ΕΥΔΑΠ στην αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, αλλά και στην υιοθέτηση λύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού.

