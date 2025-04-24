Όμιλος Generali: Ανανεώθηκε η θητεία του CEO Φιλίπ Ντόνετ, για ακόμη μία 3ετία

Ανανεώθηκε η θητεία του CEO του ομίλου Generali, Φιλίπ Ντόνετ, για ακόμη μία τριετία.

Όπως ανακοινώθηκε από την Assicurazioni Generali, ανανεώθηκε η θητεία του CEO του ομίλου, Φιλίπ Ντόνετ για ακόμη μία τριετία, μετά από ευρεία στήριξη στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ντόνετ ηγείται της Generali από το 2016, εφαρμόζοντας μια στρατηγική μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την εμπειρία του πελάτη και τη βιωσιμότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. Ντόνετ δήλωσε: «Σήμερα, η Generali είναι ισχυρότερη από ποτέ. Τον περασμένο μήνα, παρουσιάσαμε τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2024, τα οποία υποβάλλαμε για έγκριση σήμερα, όντας εξαιρετικά για άλλη μια φορά. Με βάση τα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων εννέα ετών, είμαι πεπεισμένος ότι η Generali θα οδηγηθεί σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, όπως είμαι βέβαιος ότι και το νέο μας πλάνο "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" είναι η καλύτερη δυνατή στρατηγική για την κατάκτηση αυτού του νέου στόχου".

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Η Generali Hellas, εναρμονισμένη πλήρως με τη στρατηγική του ομίλου, παραμένει προσηλωμένη στην παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων ασφάλισης για ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η απόφαση των μετόχων αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του ομίλου και της περαιτέρω ενίσχυσης της αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους και τους μετόχους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.