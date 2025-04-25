Bloomberg: Η Κίνα εξετάζει την αναστολή του δασμού 125% σε ορισμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Κίνας εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των δασμών 125% σε ορισμένες αμερικανικές εισαγωγές, όπως ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς το οικονομικό κόστος του εμπορικού πολέμου φαίνεται ότι επιβαρύνει σοβαρά ορισμένες βιομηχανίες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αρχές της Κίνας εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάργησης των πρόσθετων δασμών για ιατρικό εξοπλισμό και ορισμένα βιομηχανικά χημικά όπως το αιθάνιο, ανέφεραν οι πηγές διατηρώντας την ανωνυμία τους, ενώ παράλληλα συζητούν και την άρση των δασμών για τις μισθώσεις αεροπλάνων. Όπως πολλές αεροπορικές εταιρείες έτσι και οι κινεζικές δεν κατέχουν όλα τα αεροσκάφη τους με αποτέλεσμα να πληρώνουν τέλη μίσθωσης σε τρίτες εταιρείες για να χρησιμοποιούν ορισμένα τζετ - πληρωμές που θα είχαν καταστεί οικονομικά καταστροφικές με τον πρόσθετο δασμό.

Οι εξαιρέσεις αυτές που εξετάζει η Κίνα αντικατοπτρίζουν παρόμοιες κινήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ, οι οποίες εξαίρεσαν τα ηλεκτρονικά από τον δασμό 145% στις κινεζικές εισαγωγές νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου φαίνεται πως είναι βαθιά συνδεδεμένες, με ορισμένες βασικές βιομηχανίες να σταματούν τη λειτουργία τους μετά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Ενώ οι ΗΠΑ εισάγουν πολύ περισσότερα προϊόντα από την Κίνα, η κίνηση αυτή οπισθοχώρησης του Πεκίνου αναδεικνύει τους τομείς της οικονομίας του που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα αμερικανικά προϊόντα. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πλαστικών στον κόσμο, αλλά ορισμένα από τα εργοστάσιά της εξαρτώνται από το αιθάνιο, το οποίο εισάγεται κυρίως από τις ΗΠΑ. Και τα νοσοκομεία της βασίζονται σε προηγμένο ιατρικό εξοπλισμό, όπως μαγνητική τομογραφία και υπερηχογράφημα, που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες όπως η GE Healthcare Technologies Inc.

Ο κατάλογος με τις εξαιρέσεις εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαμόρφωση και οι συζητήσεις ενδέχεται να μην προχωρήσουν, σημειώνει το Bloomberg.

Το Πεκίνο ετοιμάζεται επίσης να παραιτηθεί από πρόσθετους δασμούς σε τουλάχιστον οκτώ προϊόντα που σχετίζονται με ημιαγωγούς, ανέφερε η Caijing την Παρασκευή, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές. Σημειώνει ωστόσο, ότι σε αυτές τις κατηγορίες δεν περιλαμβάνονται τα τσιπ μνήμης προς το παρόν, κάτι που είναι πιθανό να επιφέρει πλήγμα στην Micron Technology Inc., τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ μνήμης στον κόσμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ από την πλευρά της έχει εξαιρέσει τα smartphones, τους υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς της - μια σημαντική ανακούφιση για τους παγκόσμιους κατασκευαστές τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Apple Inc. και Nvidia Corp., αν και ενδεχομένως προσωρινή. Οι εξαιρέσεις ισχύουν για smartphones, φορητούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και επεξεργαστές υπολογιστών, τσιπ μνήμης, καθώς και για οθόνες επίπεδης οθόνης.

Πηγή: skai.gr

