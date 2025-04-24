Η Virgin Atlantic σε συνομιλίες με Starlink, Amazon

Η Virgin Atlantic Airways βρίσκεται σε συζητήσεις με παρόχους Wi-Fi, συμπεριλαμβανομένης της Starlink του Ίλον Μασκ για την αναθεώρηση της ενσωματωμένης της υπηρεσίας Διαδικτύου μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η βρετανική εταιρεία θα πρέπει να αποφασίσει για τον πάροχο μέσα στους επόμενους έξι έως 12 μήνες, δήλωσε την Πέμπτη σε συνέντευξή της ο CEO Shai Weiss. Υπάρχουν περίπου τρεις βιώσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των Starlink, Amazon.com Inc's Project Kuiper και Viasat Inc., τόνισε.

«Είναι πλέον ένα βοηθητικό πρόγραμμα», είπε ο Weiss στο Ριάντ, όπου η Virgin Atlantic ξεκίνησε τη από το Χίθροου του Λονδίνου. «Μερικοί άνθρωποι αγαπούν να αποσυνδέονται όταν βρίσκονται στο πλοίο, αλλά αυτή είναι η επιλογή τους - η δουλειά μου είναι να σας παρέχω τις επιλογές».

Οι αεροπορικές εταιρείες θέλουν να αντικαταστήσουν τις ακριβές και περιορισμένες επιλογές τους στο διαδίκτυο με ταχύτερο και πιο αξιόπιστο Wi-Fi για τους επιβάτες. Η United Airlines Holdings Inc, η Qatar Airways και η AirBaltic είναι μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που έχουν κλείσει συμφωνίες με τη Starlink.

Η British Airways, και μεγάλος ανταγωνιστής της Virgin Atlantic, εξετάζει τις προτάσεις πολλών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των Starlink και Project Kuiper, για ενσωματωμένο Διαδίκτυο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας πέρυσι.

Η Virgin Atlantic εξετάζει εάν θα προσφέρει δωρεάν την υπηρεσία Wi-Fi εντός του σκάφους, δήλωσε ο Weiss. Οι επιβάτες πληρώνουν τώρα για το επίπεδο πρόσβασης στο Διαδίκτυο που θέλουν και οι τιμές ποικίλλουν.

Ο αερομεταφορέας υπέγραψε συμφωνία το 2022 με τη Viasat για υπηρεσίες διαδικτύου στα αεροσκάφη Airbus SE A330.

