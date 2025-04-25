Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες προειδοποιούν για τον αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ

Κορυφαία στελέχη γνωστών αμερικανικών επιχειρήσεων προειδοποιούν για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ στις εταιρείες τους αλλά στην ευρύτερη οικονομία.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Intel, η εταιρεία υποδημάτων Skechers και η εταιρεία καταναλωτικών αγαθών Procter & Gamble (P&G), είτε μείωσαν τις προβλέψεις τους για τα κέρδη τους είτε τις απέσυραν, επικαλούμενες οικονομική αβεβαιότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να εξισορροπήσει τις σχέσεις του με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μέσω των δασμών, για να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί νέες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες με τη Νότια Κορέα.

«Οι πολύ ρευστές εμπορικές πολιτικές στις ΗΠΑ καθώς και οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι, έχουν αυξήσει την πιθανότητα οικονομικής επιβράδυνσης, με την πιθανότητα ύφεσης να αυξάνεται», ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής της Intel, David Zinsner, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με επενδυτές.

«Σίγουρα θα δούμε το κόστος να αυξάνεται», πρόσθεσε καθώς η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια ανακοίνωσε δυσοίωνες προβλέψεις για τα κέρδη και τα έσοδα της.

Οι μετοχές της Intel υποχώρησαν κατά περισσότερο από 5% σε διευρυμένες συναλλαγές μετά τις προβλέψεις.

Πέρα από τον κλάδο της τεχνολογίας, η εταιρεία κατασκευής υποδημάτων Skechers απογοήτευσε επίσης τους επενδυτές. Η εταιρεία είδε τις μετοχές της να πέφτουν μετά την απόσυρση των προβλέψεων για τα ετήσια αποτελέσματά της.

«Το σημερινό περιβάλλον είναι πολύ τεταμένο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε αποτελέσματα με εύλογη βεβαιότητα επιτυχίας», δήλωσε ο επικεφαλής λειτουργικός διευθυντής της Skechers, David Weinberg, στους επενδυτές.

Η Skechers - όπως και οι αντίπαλοι της, Nike, Adidas και Puma - χρησιμοποιεί εργοστάσια στην Ασία και ιδίως στην Κίνα, για την κατασκευή των προϊόντων της.

Τα σχόλια των στελεχών της P&G άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να σημαίνουν υψηλότερες τιμές για τους πελάτες της.

Ο κατασκευαστής των Ariel, Head & Shoulders και Gillette, δήλωσε επίσης ότι εξετάζει αλλαγές στις τιμές, για να αντισταθμίσει το επιπλέον κόστος των υλικών που προέρχονται από την Κίνα και άλλα μέρη. Είπε επίσης ότι αναμένει ότι οι πωλήσεις της θα αυξηθούν φέτος λιγότερο από ό,τι είχε προβλέψει προηγουμένως.

«Θα αναζητήσουμε κάθε ευκαιρία για να μετριάσουμε τον αντίκτυπο», τόνισε ο Andre Schulten, οικονομικός διευθυντής της P&G, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν προσαρμογές σε «κάποιο επίπεδο τιμολόγησης των καταναλωτών».

Παράλληλα, και ο ιδιοκτήτης των ιαπωνικών καταστημάτων ψιλικών 7-Eleven δήλωσε ότι αισθάνεται επίσης τον αντίκτυπο των εμπορικών εντάσεων, καθώς η βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% των πωλήσεων.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλός της εταιρείας, Stephen Dacus, μίλησε στο BBC για την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν. «Δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δασμοί. Είδαμε πρόσφατα κάποιες ειδήσεις που έχουν αλλάξει αρκετά, οπότε είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα», δήλωσε.

«Η μείωση των τιμών και η μείωση της ποιότητας συνήθως δεν αποδίδει... οπότε αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βρεθούν τρόποι για να διατηρήσουμε την ποιότητα και ταυτόχρονα να μειώσουμε το κόστος».

Αυτές είναι κάποιες από τις παγκόσμιες εταιρείες που έχουν προειδοποιήσει για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα φέρει η εμπορική πολιτική του Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, υπήρχαν ενδείξεις ότι οι συνομιλίες την Πέμπτη μεταξύ εμπορικών αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας στην Ουάσινγκτον, με στόχο την άρση των δασμών, ήταν θετικές.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν μια «πολύ επιτυχημένη» συνάντηση.

«Μπορεί να προχωρήσουμε ταχύτερα από ό,τι νόμιζα και θα μιλήσουμε για τεχνικούς όρους ήδη από την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Ο υπουργός βιομηχανίας της Νότιας Κορέας ο οποίος επίσης συμμετείχε στις συνομιλίες, επανέλαβε την αισιοδοξία του Μπέσεντ και πρόσθεσε ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση ενός «πακέτου του Ιουλίου».

Σημειώνεται πως η παύση 90 ημερών για την επιβολή των δασμών του Τραμπ, που επηρεάζει δεκάδες χώρες, λήγει στις 8 Ιουλίου και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι περισσότερες από 70 χώρες έχουν προσεγγίσει τις ΗΠΑ για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

